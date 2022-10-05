Kiracılara müjde! Meclis'ten geçti, yasadan iki kere yararlanacaklar...

Bilindiği üzere son dönemde konut fiyatlarında artış meydana geldi. Enflasyonun da yükselişiyle beraber kira miktarları güncelleniyordu. Durumla alakalı düğmeye basıldı. Kiracıların yüzünü güldürecek haber geldi.

MECLİS'TEN GEÇTİ!

Kiracıların kira ödemeleri hakkında 4 bakanlık bir çözüm buldu. Bu çözüme göre kiralar, 1 yıl boyunca yüzde 25 artacak.

Söz konusu tasarı 1 Temmuz 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında aktif olacak. Yani bu tarihlerde kira artışları yüzde 25 olarak sınırlandırılacak.

Metin Meclis'ten geçti. Bu karar, 11 Haziran 2022 tarihinden itibarıyla ev kirasını yenileyecek kiracıları da kapsadı.

Bununla birlikte 1 Temmuz'da sözleşme yenileyen kiracılar önümüzdeki yıl da yüzde 25 artış yapıp iki defa yasadan yararlanacak.

Kiracı, zamanı geldiğinde kirayı yüzde 25 zamlı ödeyecek. Müzakere ya da pazarlık yapılmayacak. İtiraz oluştuğu durumda davanın da açılması durumunda 1 Temmuz 2023 (dahil) tarihine kadar mahkemelerden red kararı çıkacak.



