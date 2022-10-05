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Kiracılara müjde! Meclis'ten geçti, yasadan iki kere yararlanacaklar...

05.10.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda artan konut fiyatlarının ardından bazı kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar gündeme gelmeye başladı. Ortak yolun bulunması amacıyla adımlar atıldı ve bunun sonucunda, kiracıların yüzünü güldürecek karara varıldı.

Kiracılara müjde! Meclis'ten geçti, yasadan iki kere yararlanacaklar...

Bilindiği üzere son dönemde konut fiyatlarında artış meydana geldi. Enflasyonun da yükselişiyle beraber kira miktarları güncelleniyordu. Durumla alakalı düğmeye basıldı. Kiracıların yüzünü güldürecek haber geldi.

MECLİS'TEN GEÇTİ!

Kiracıların kira ödemeleri hakkında 4 bakanlık bir çözüm buldu. Bu çözüme göre kiralar, 1 yıl boyunca yüzde 25 artacak.

Kiracılara müjde! Meclis'ten geçti, yasadan iki kere yararlanacaklar...

Söz konusu tasarı 1 Temmuz 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında aktif olacak. Yani bu tarihlerde kira artışları yüzde 25 olarak sınırlandırılacak.

Kiracılara müjde! Meclis'ten geçti, yasadan iki kere yararlanacaklar...

Metin Meclis'ten geçti. Bu karar, 11 Haziran 2022 tarihinden itibarıyla ev kirasını yenileyecek kiracıları da kapsadı.

Kiracılara müjde! Meclis'ten geçti, yasadan iki kere yararlanacaklar...

Bununla birlikte 1 Temmuz'da sözleşme yenileyen kiracılar önümüzdeki yıl da yüzde 25 artış yapıp iki defa yasadan yararlanacak.

Kiracılara müjde! Meclis'ten geçti, yasadan iki kere yararlanacaklar...

Kiracı, zamanı geldiğinde kirayı yüzde 25 zamlı ödeyecek. Müzakere ya da pazarlık yapılmayacak. İtiraz oluştuğu durumda davanın da açılması durumunda 1 Temmuz 2023 (dahil) tarihine kadar mahkemelerden red kararı çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı Kira
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