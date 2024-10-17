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Kirada yeni dönem resmen başladı! Ödemelerde zorunlu oldu, bu kurala uymayana ceza var…

17.10.2024 08:45
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Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kira ödemelerinin elden teslim edilmesi artık yasaklandı. Ödemelerini banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla tahsil edilmeleri zorunlu hale getirildi. Karara uymayan ev sahipleri ve kiracılara cezai işlem uygulanacak. İşte detaylar…

Kirada yeni dönem resmen başladı! Ödemelerde zorunlu oldu, bu kurala uymayana ceza var…

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği kararı ile konut ya da iş yerini kiraya veren mülk sahiplerinin kira ödemelerini banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla tahsil etmelerini zorunlu hale getirdi.

Söz konusu karar, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

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Yeni karara göre elden kira almaya devam eden mülk sahipleri ve kiracılara cezai işlem uygulanabilecek. Buna göre, kira bedelini banka aracılığıyla tahsil etmeyen ev sahiplerine ve kiracılara her bir işlem ayrı olmak üzere kira bedelinin yüzde 10'u kadar cezai işlem uygulanacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete PTT banka Kira ev sahibi ödeme
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