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Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.02.2024 23:12
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralarda fahiş artışın önüne geçmek için uygulanan yüzde 25 sınırlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Temmuz'da dolacak uygulamayla ilgili Bakan Tunç "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" dedi.

Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"SÜRMESİNE GEREK KALMAYACAK"

Bakan Tunç, kira artışında uygulanan yüzde 25 sınırlamasıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak."

Anlık Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Kira
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