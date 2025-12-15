Kiraların en az arttığı iller belli oldu! Dikkat çeken 'Suriyeli' detayı

Türkiye’de kiralık konut piyasasında da hareketli bir yıl geride kalıyor. Kasım 2025 verilerine göre Türkiye genelinde daire nitelikli ortalama kira 23 bin 805 TL oldu. Kiralarda ülke genelinde yıllık ortalama artış ise %27,82 olarak gerçekleşti. Bu artış, kasımda %31,07 olan yıllık enflasyonun da gerisinde kaldı.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre; İller bazında bakıldığında ise kira artışlarının hem yıllık enflasyon hem de Türkiye ortalamasının altında kaldığı şehirler de dikkat çekiyor.

KİRALARIN EN AZ ARTTIĞI İLLER

Kasım 2025 verilerine göre yıllık kira artış oranı en düşük şehirler ve bu şehirlerde ortalama kiralar şöyle:

1-Hatay: 17.277 TL (%8,42)

2-Kilis: 9.554 TL (%8,75)

3-Osmaniye: 15.096 TL (%10,55)

4-Bayburt: 13.082 TL (%11,97)

5-Gaziantep: 18.090 TL (%14,63)

6-Hakkâri: 11.392 TL (%14,95)

7-Adıyaman: 14.197 TL (%15,22)

8-Çankırı: 17.445 TL (%16,56)

9-Eskişehir: 18.131 TL (%16,90)

10-Malatya: 15.736 TL (%18,23)

**11-Tunceli: 23.785 TL (%18,47)

12-Bartın: 19.524 TL (%19,14)

**13-Konya: 21.103 TL (%19,44)

14-Gümüşhane: 15.331 TL (%20,64)

15-Erzurum: 16.800 TL (%20,78)

SURİYE’YE YAKIN İLLER

Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep gibi Suriye’ye yakın şehirlerde kira artış hızının düşük kalması dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, Suriye’de istikrar ortamının yavaş yavaş oluşmasıyla birlikte geri dönüşlerin de hızlandığını belirterek, “Bu durum, sınıra yakın illerde de konut talebini düşürdü. Böylece kiralık piyasasında arz sıkıntısı azalmaya başladı ve kiralar üzerindeki baskı da hafifledi” diye konuşuyor.

BÜYÜKŞEHİRLER DE VAR

Kira artışı en düşük olanlar arasında Hatay ve Gaziantep’in yanı sıra Eskişehir, Malatya, Konya ve Erzurum gibi “büyükşehir” statüsündeki iller de bulunuyor. Sektör temsilcileri, bu illerde de arz-talep dengesinin daha uyumlu olduğunu, bu sebeple kiralarda da artış hızının yavaş olduğunu aktarıyor.

MARMARA VE EGE YOK!

Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı Marmara ve Ege Bölgesindeki illerin ise listede yer almadığı görülüyor. Konut piyasasının en hareketli olduğu mega kent İstanbul’da ise yıllık kira artışı %39,95 olarak gerçekleşti. Bu rakam hem yıllık enflasyon hem de kira artışında Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.