Kiralık konut fiyatlarını duyanlar inanamadı! Bir yılda 4'e katlandı

Kiralık konut fiyatları günden güne artış göstermeye devam ediyor. Yeni yılın yaklaşması ve asgari ücretin zamlanması ile birlikte konut kiralarına yeniden zam gündeme geldi. Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları bir yılda yüzde 168 oranında arttı.

KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Konut piyasasında yılsonu hareketliliği başladı. Asgari ücret zammı sonrası hem satılık hem de kiralık dairelere talep artışı yaşandı.

BİR YILDA 4'E KATLANDI

Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları bir yılda yüzde 168 artış kaydederken, satılık konut fiyatları ise yüzde 174 artış kaydetti.

Satılık konutta en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 209,8 ile Mersin'de oldu. Kira fiyat artışında rekoru yüzde 302,3 ile Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iki ülkeden göç alan Antalya kırdı.

EN FAZLA KİRA ARTIŞI ANTALYA'DA

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve Sahibindex'in hazırladığı rapora göre, Kasım ayında ülke genelinde kiralık konut ilan metrekare fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre %168 oranında arttı. Kira fiyatlarındaki aylık artış ise %7,7 oldu.

Antalya, Kasım'da yıllık %302,3 artışla en yüksek kira artış oranının gözlemlendiği il oldu. kentte ortalama kira bir yılda 4 katından fazlaya yükseldi.

KİRALIK KONUTTA METREKARE FİYATI YÜKSELDİ

Kiralık konut ilan metrekare fiyatı ülke genelinde 67 TL'ye yükselirken, İstanbul'da 94,1 TL, Ankara'da 45 TL, İzmir'de 65 TL oldu. Rapora göre kiralık konut ilan metrekare fiyatlarındaki artış İstanbul'da yüzde 147,7, Ankara yüzde 150, İzmir'de 160 arttı.



