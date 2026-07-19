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Kiraz bahçelerinde bereket sezonu! Erzincan'da üretim yeniden yükseldi

Geçen yıl zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşayan Erzincan'da kiraz üreticileri, bu sezon uygun hava koşullarıyla yaklaşık 3 bin 500 tonluk rekolte bekliyor.

Kiraz bahçelerinde bereket sezonu! Erzincan'da üretim yeniden yükseldi

Geçen yıl zirai donun etkisiyle üretimde büyük kayıp yaşayan Erzincan'da kiraz üreticileri, bu sezon yeniden umutlandı. Uygun hava şartları ve artan verim sayesinde kentte kiraz hasadı hareketlenirken, üreticiler sıcak havadan etkilenmemesi için gün doğmadan bahçelerde mesaiye başlıyor.

İki yıl önce 3 bin 417 ton kiraz üretiminin gerçekleştirildiği Erzincan'da, 2025 yılında yaşanan zirai don nedeniyle üretim 437 tona kadar düşmüştü. Bu sezon ise yaklaşık 3 bin 500 tonluk üretim hedeflenirken, kentte üreticilerin yüzü yeniden gülüyor.

Kiraz bahçelerinde bereket sezonu! Erzincan da üretim yeniden yükseldi 1

2 BİN DEKAR ALANDA 3 BİN 500 TONLUK HEDEF

Erzincan'da bu yıl yaklaşık 2 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'ın mikroklima özellikleri ve tarımsal ürün çeşitliliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin öne çıkan illeri arasında yer aldığını belirtti.

Kentte kirazın yanı sıra elma ve kayısı gibi birçok meyvenin yetiştirildiğini ifade eden Koçaker, hasadı devam eden kirazın Erzincan için önemli ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaşanan zirai donun üretimi ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Koçaker, "Geçtiğimiz yıl tüm ülkemizde yaşanan zirai dondan Erzincan ilimiz olarak biz de etkilendik. Erzincan ilimizde geçen sene yaklaşık 430 ton civarı kiraz hasat edebildik. Meyve ağaçlarımız zirai dondan ciddi manada etkilendiler ancak bu sene iklimin, yağışların düzenli gitmesiyle rekoltede ciddi bir artış öngörüyoruz. Bu seneki üretim hedefimiz, beklentimiz 3 bin 500 ton civarında olacak. Tabii Erzincan ilimizde yaklaşık 2 bin dekarlık bir arazide kiraz üretimi gerçekleştirilmekte. Ayrıca 120 bin civarı da kiraz ağacımız mevcut." ifadelerini kullandı.

Kiraz bahçelerinde bereket sezonu! Erzincan da üretim yeniden yükseldi 2

KİRAZLAR DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA GÖNDERİLİYOR

Koçaker, Erzincan'da yetiştirilen kirazların başta Doğu Karadeniz olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ile gönderildiğini, ayrıca sınırlı miktarda ihracat da yapıldığını belirtti. Üretimdeki payı artırmayı hedeflediklerini dile getiren Koçaker, çiftçilerin büyük emekle yetiştirdiği ürünlerin hem iç pazarda hem de yurt dışı pazarlarında daha yüksek değerle satılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Bahçeliköy'de 15 dönümlük kiraz bahçesinde üretim yapan 50 yaşındaki Cihan Evcan ise geçen yıl don nedeniyle ürün alamadıklarını, bu sezon hem kiraz hem de kayısıda verimin yüksek olduğunu söyledi.

Ürettikleri kirazları Erzincan Sebze Hali üzerinden Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Rize başta olmak üzere çevre illere gönderdüklerini belirten Evcan, sezonun başında fiyatların düşük olduğunu ancak ilerleyen günlerde yükselmesini beklediklerini ifade ederek, geçen yıla göre verimin daha iyi olduğunu dile getirdi.

Kiraz bahçelerinde bereket sezonu! Erzincan da üretim yeniden yükseldi 3

HASAT GÜN DOĞMADAN BAŞLIYOR

Kiraz hasadında çalışan 31 yaşındaki Kamile Basat da çalışmaların sabahın erken saatlerinde başladığını söyledi. Hasadın bu yıl verimli geçtiğini belirten Basat, kiraz toplamanın dikkat gerektiren bir iş olduğunu ifade etti.

Sıcak havanın çalışma temposunu düşürdüğünü dile getiren Basat, kirazları hava serinken topladıklarını, bu nedenle sabah erken saatlerde başlayıp saat 13.00'e kadar çalıştıklarını, serin havada hem daha verimli hem de daha enerjik olduklarını söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Kiraz hasat
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