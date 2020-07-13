Kırkdilim projesi 670 milyon liraya mal olacak! Işık görüldü

670 milyon liraya mal olan dev yatırımda ilk ışığın görünmesi nedeniyle güzehgahta bulunan T-3 tünelinde tören düzenlendi.

Bugün Çorum açısından tarihi bir gün olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, Çorum için çok önemli olan bir kamu yatırımında ilk ışığı şuanda gördüklerini söyledi.

T-3 tünelinin bölgeye yapılacak en uzun tünellerden birisi olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, “İlk ışığı gördük. İnşallah diğer tünelinde açılışı içinde 3 ay sonra bir tören düzenleyeceğiz. T-2 tünelinin de 1 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında açılışı olacak. Önümüzdeki yıl buradaki çalışmalar tamamen biterek halkımızın hizmetine sunulacak. Proje bittiğinde 1.6 kilometre kısalma ve Milli ekonomi açısından tasarruf sağlanmış olacak. Bu hizmetlerin altında imzası ve iradesi olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeni Türkiye’nin destan yazmaya devam ettiğini dile getiren AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ise “18 yıl önce toplam bölünmüş yolumuz 6 bin 100 kilometre iken şuanda 22 bin kilometre. Yine 18 yıl önce Türkiye’de 18 tünelden ulaşım sağlanırken bugün bu sayı 381’e ulaştı” ifadelerini kullandı.