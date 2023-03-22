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KIRKLARELİ İMSAKİYESİ 2023: Kırklareli imsak saati ne zaman? 23 Mart Kırklareli iftar vakti kaçta?

22.03.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli imsakiyesi ramazan ayıyla birlikte yoğun bir şekilde araştırılıyor. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar herhangi bir yanlışlık olmaması için Kırklareli için sahur ve iftar vakitlerini merak etti. Kırklareli'nde hem imsak hem de iftar vakti en son olacak şehirler arasında yer alıyor. Peki Kırklareli imsak saati ne zaman? 23 Mart Kırklareli iftar vakti kaçta? İşte ayrıntılar...

KIRKLARELİ İMSAKİYESİ 2023: Kırklareli imsak saati ne zaman? 23 Mart Kırklareli iftar vakti kaçta?

Kırklareli imsakiyesi kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayını oruç tutarak geçirmek isteyen vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan il il 2023 ramazan imsakiyesini yayınladı. Oruçlarını aksatmak istemeyenler iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Peki Kırklareli imsak saati ne zaman? 23 Mart Kırklareli iftar vakti kaçta? Detaylar haberimizde...

KIRKLARELİ İÇİN SAHUR VAKTİ NE?

Kırklareli'nde ilk sahur saat 05:37 'te yapılacak.
24 Mart Kırklareli sahur saati 05:35
25 Mart Kırklareli sahur saati 05:33
26 Mart Kırklareli sahur saati 05:31

KIRKLARELİ İÇİN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Kırklareli'nde ilk iftar saati 19:32 olarak açıklandı.
24 Mart Kırklareli iftar saati 19:34
25 Mart Kırklareli iftar saati 19:35
26 Mart Kırklareli iftar saati 19:36

KIRKLARELİ İMSAKİYESİ 2023

2023 KIRKLARELİ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ORUÇLU İKEN KAN VERMEK VE VÜCUDA KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

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Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.


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Ramazan kırklareli iftar vakti

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