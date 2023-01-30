Kırmızı çizgiydi! 8.864 TL’ye çıkarak asgari ücreti solladı...

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Pazarlık masasında kırmızı çizgi olarak ifade edilen açlık sınırı yüzde 54,6’lık zamlı asgari ücretin altında kaldı. Hazırlanan rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 8.864 TL’ye çıkarak yeni asgari ücreti geçti. Aralık ayında 8.130 TL olan açlık sınırı son ayda 734 TL daha arttı. Gıda harcamasına ek olarak ulaşım, kira, fatura gibi zaruri harcamaların tutarı olan yoksulluk sınırı 28.874 TL’ye çıktı.

GIDA ENFLASYONU BİR AYDA YÜZDE 9 YÜKSELDİ

Türk-İş raporuna göre gıda için yapılan harcama bir ayda yüzde 9,02 oranında arttı ve bir yıldaki artış oranı yüzde 108 oldu.

Gıda enflasyonunda en çok fiyat artışı hayvansal gıdalarda görüldü. Et, süt ve yumurtadaki fiyat artışlarında hayvan maliyetinin yükselmesi ana etken olmaya devam ediyor. Bir ayda dana etinde yüzde 8, kuzu etinde yüzde 16, tavukta yüzde 9, yumurtada yüzde 4, balıkta yüzde 10 fiyat artışı yaşandı.

MERKEZ BANKASININ YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta gerçekleşen enflasyon raporu sunumunda 2023 yıl sonu için enflasyon tahminlerinin yüzde 22,3 olduğunu belirtti. Maaşlara yapılan zam nedeniyle Ocak ayı enflasyonunun yılın en yüksek enflasyonu olmasını beklediklerini, ancak gelecek aylarda enflasyondaki düşüşün etkisini göstereceğini ifade etti.



