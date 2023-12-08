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Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatıldı! Yeni zamlar kapıda… Bu detaylar her şeyi ortaya çıkardı

08.12.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Rekabet Kurumu sürekli tırmanan fiyatlar nedeniyle kırmızı et sektörü hakkında inceleme başlattı. Ön soruşturmada son dönemdeki fiyat artışlarının sektör bileşenlerinin rekabete aykırı faaliyetlerinden dolayı değil, sektördeki yapısal sorunlardan kaynaklandığı tespit edildi. Peki et fiyatları neden zamlanıyor? Et fiyatlarına yeni zamlar gelecek mi? İşte detaylar…

Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatıldı! Yeni zamlar kapıda… Bu detaylar her şeyi ortaya çıkardı

Rekabet Kurumu, bu kez de kırmızı et piyasasını mercek altına aldı. Etiketlerin sürekli değişmesi et tüketiminin giderek zorlaşması altındaki nedenler araştırıldı. İnceleme sonucuna göre kırmızı etteki problem rekabet karşı bir eylemden kaynaklanmıyor ama fiyatının sürekli artıyor olması sektördeki önemli bir yapısal soruna işaret ediyor. Peki o sorun ne? İşte uzmanların et fiyatları ile ilgili o açıklamalarının detayları…

‘SON 10 GÜNDÜR FİYATLARDA BİR YÜKSELİŞ VAR’

Show Haber’e konuşan uzmanlar et fiyatlarındaki artışın sebebi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bunu manipülasyona bağlamak sektör yapısı gereği doğru değildir. Şu 10 gündür fiyatlarda bir yükseliş olduğu doğrudur. Süt fiyatlarının aşırı düşmesiyle birlikte sağılması gereken inekler kesime gitmişti. Elde edeceğimiz buzağıları da biz kaybettik. Bundan ötürü 2023 yılı ilk 10 ayında 684 milyon dolar civarında biz yurt dışından canlı hayvan ithal ettik.

‘EN BÜYÜK SORUN FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANAMAMASI’

Yapısal sorunumuz fiyat istikrarının sağlanamamış olmasıdır. Aşırı bir piyasada arz olduğunda fiyatlar maliyetin altına düşüyor. Arz yeniden düştüğünde de bu sefer de aylara yayılan, yayılması gereken artış bir anda oluyor.”

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ET FİYATLARINA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Vatandaşın en çok merak ettiği konuysa et fiyatlarına zam gelecek mi? Uzmanlara göre sorunun yanıtı ‘Evet’ çünkü yakın zamanda yem fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Yeni gelmesi beklenen zamlar hakkında da konuşan uzmanlar “Son 15 günde özellikle çuvalda 50 liralık bir artış oldu. Yem hammaddelerinde de öyle… Bu 2-3 aylık kısa bir sürede % 50’ye yakın bir artış demek oluyor. Tabii buraların da incelenmesi gerektiğini biz düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurumu ön incelemenin ardından sektördeki yapısal sorunların tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi için sektör incelemesi başlattı.

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Rekabet Kurumu Zam kırmızı et yem fiyatları
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