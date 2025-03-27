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Kırmızı et sektöründe sıkı denetim! Kuralı ihlal edene para cezası kapıda...

27.03.2025 12:55
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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörüne ilişkin eş zamanlı çok sayıda inceleme yürüttüklerini ve bu konuda önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz" dedi.

Kırmızı et sektöründe sıkı denetim! Kuralı ihlal edene para cezası kapıda...

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda söz konusu sektördeki teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiklerine, aralarında anlaşarak fiyatları yükselttiklerine veya arzı kısıtladıklarına ilişkin çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarına dikkati çeken Küle, "Kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var" diye konuştu.

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CİROLARININ YÜZDE 10'U TUTARINDA CEZA

Küle, incelemelerine rağmen sektörde ihlali sürdüren teşebbüslere yönelik uyarıda bulunarak, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz. Nitekim 2023'te sektörün önde gelen bir firmasına önemli para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım." ifadelerini kullandı.

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Amaçlarının, vatandaşın daha uygun fiyata, daha kaliteli ürünlere ulaşmasının temin edilmesi olduğuna dikkati çeken Küle, tüketicinin refahı konu olduğunda kırmızı et alanının kendileri için pek çok açıdan kritik sektör olduğunu söyledi.

Küle, vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için kırmızı etin vazgeçilmez protein kaynağı olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

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"Diğer yandan kırmızı et, hayvancılık, yem, süt ve süt ürünleri ile perakende gibi sektörlerle etkileşim içinde ve bu nedenle çok sayıda sektör bakımından da kilit role sahip. Bu pazarların birindeki rekabet sorunu diğer pazarları da etkiliyor ve kartopu etkisiyle bu sorunlar daha da büyüyor. Dolayısıyla kırmızı et sektöründe rekabetin tesisini bu açıdan çok önemsiyoruz. Bu pazarda faaliyet gösteren tüm teşebbüslerin fiyatlarını birbirinden bağımsız, rekabetçi parametreler doğrultusunda belirlemesini elzem görüyoruz, bunu ısrarla vurguluyoruz. Vatandaşın refahına etki eden her türlü rekabetçi endişe karşısında duruş taahhüdümüzün bir parçası olarak, teşebbüsleri bu sektörü rekabet sorunlarından bertaraf etmeleri konusunda uyarıyorum. Tespit edilen ihlaller karşısında hiçbir yaptırımdan imtina edilmeyecek."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
et fiyatları rekabet kurulu
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