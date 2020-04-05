FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kırmızı ete zam yapılacak mı? Açıklama geldi

Kırmızı ete zam yapılacak mı? Açıklama geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını süresince kırmızı ete zam yapılmayacağını belirterek, "Provokatif amaçlı açıklamalar oluyor, kimse itibar etmesin, tedirgin de olmasın" dedi.

Kırmızı ete zam yapılacak mı? Açıklama geldi

Aynı zaman Antalya Kasaplar Odası Başkanı da olan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Covid-19 tedbirleri kapsamında Federasyon olarak Türkiye genelinde mezbahaları çok titiz dezenfekte ettiklerini söyledi.

Antalya'da da tedbirler kapsamında hummalı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yardımcı, insan sağlığının önemli olduğunu, her kesimden sonra gerekli dezenfeksiyonun özenle yapıldığını dile getirdi.

Tüm kasaplarda sosyal mesafe düzenine göre satış yapıldığını anlatan Yardımcı, kırmızı etin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

"KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE KIRMIZI ETE ZAM YOK"

Yardımcı, etin hijyenik koşullarda tüketilmesinin önemine dikkati çekerek, "Herkese yetecek kırmızı et var, fazla fazla almaya gerek yok. Sanki bitecekmiş gibi, 'Alıp, dolaba koyayım' mantığı var. Herkes ihtiyacından fazlasını almaya çalışıyor, buna gerek yok. Müşterinin talebi neyse veriyoruz" ifadesini kullandı.

Bu süreçte fiyat artışı olacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yardımcı, "Koronavirüs salgını sürecinde kırmızı ete zam yok. Provokatif amaçlı açıklamalar oluyor, kimse itibar etmesin, tedirgin de olmasın. Esnafımız, vatandaşımızın hizmetinde. Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili bonfile ve pirzola baz alınmasın, vatandaşımız daha çok kıyma ve kuşbaşı tüketiyor" diye konuştu.

Kırmızı etin A, B, D, fosfor, kalsiyum ve kan hücrelerini yenilediğini vurgulayan Yardımcı, günlük 150 gram et tüketilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hafife alınması aptallık''Hafife alınması aptallık'
4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırmızı et, Osman Yardımcı,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İzole edemezsek şansımız olmaz

Sağlık Bakanı Koca: İzole edemezsek şansımız olmaz

Çapa'da Cemil Taşcıoğlu'nun ardından bir acı haber daha!

Çapa'da Cemil Taşcıoğlu'nun ardından bir acı haber daha!

Rüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacak

Rüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacak

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine aldık

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

Toyota CEO'su kalan araç sayılarını açıkladı

Toyota CEO'su kalan araç sayılarını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti

4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Bakan Selçuk açıkladı: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine aldık

Rüya projede sona doğru! Yeni Zigana Tüneli'nde inşaat çalışmalarının yüzde 67’si tamamlandı

Rüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacak

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak

'Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak'

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.