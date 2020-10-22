Kırmızı eti geçti! Hamsinin kilosu 50 liraya çıktı, fiyatı gören tezgahtan döndü

Karadeniz'de hamsinin az çıkması, Eskişehir'de bulunan balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Önceki gün 30 liradan satılan hamsinin kilo fiyatı, 50 liraya yükselirken, tezgahlara gelen müşteriler ise etiketi görünce şaşırdı. Balıkçı İbrahim Uğur, fiyatları görenlerin kendilerine tepki gösterdiğini belirterek, “Balık çok pahalı. Fiyatlar eti geçti. Etin kilosu 40 lira, hamsinin kılçığını aldıktan sonra 100 lira kilosu. Yarı yarıya fire veriyor. Bizim için çok kötü; fiyatı gören, gidiyor” dedi.

‘ETİKETTE 50 LİRAYI GÖREN, GİDİYOR’

Hamsinin düne kadar 30 liradan satıldığını anlatan balıkçı İbrahim Uğur, piyasada azaldığını ve fiyatların da yükseldiğini söyledi. Uğur, “Düne kadar 25-30 lira arasındaydı fiyatlar birden 50 liraya fırladı. Biz de anlayamıyoruz niye fırladı? 'Denizde balık yok' diyorlar ama herhalde bunu depolara koyuyorlar. Depolara aktarıyorlar balıkları. Az balık olunca böyle fiyatlar birden artıyor, bizim işler de duruyor, iş olmuyor. Etikette 50 lirayı gören, gidiyor. Günde 20 kasa satardık, şimdi 1 kasaya düştü. Palamut da arttı, 25 liraya fırladı. 15 gün önce 15 liraydı tanesi, şimdi 25 lira. İstavrit 25 lira ile 50 lira arasında gidiyor. Balık çok pahalı, çok fiyatlandı. Fiyatlar eti geçti. Etin kilosu 40 lira, hamsinin kılçığını aldıktan sonra 100 lira kilosu. Yarı yarıya fire veriyor. Bizim için çok kötü; fiyatı gören, gidiyor, tepkiyi bize gösteriyor. Piyasada balık az olunca, depolara koydukları için, fiyatlar yükseliyor ceremesini de biz çekiyoruz” dedi.