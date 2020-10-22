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Kırmızı eti geçti! Hamsinin kilosu 50 liraya çıktı, fiyatı gören tezgahtan döndü

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Denizlerde av sezonun açılmasının ardından tezgahlar, balıkla doldu; ancak Eskişehir’deki tezgahlarda önceki gün 30 liradan satılan Karadeniz hamsinin kilo fiyatı, 50 liraya yükseldi. Kırmızı etin kilo fiyatını geçen hamsinin satışı azalırken, satıcılar ve tüketiciler de fiyatların yükselmesine tepki gösterdi.

Kırmızı eti geçti! Hamsinin kilosu 50 liraya çıktı, fiyatı gören tezgahtan döndü

Karadeniz'de hamsinin az çıkması, Eskişehir'de bulunan balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Önceki gün 30 liradan satılan hamsinin kilo fiyatı, 50 liraya yükselirken, tezgahlara gelen müşteriler ise etiketi görünce şaşırdı. Balıkçı İbrahim Uğur, fiyatları görenlerin kendilerine tepki gösterdiğini belirterek, “Balık çok pahalı. Fiyatlar eti geçti. Etin kilosu 40 lira, hamsinin kılçığını aldıktan sonra 100 lira kilosu. Yarı yarıya fire veriyor. Bizim için çok kötü; fiyatı gören, gidiyor” dedi.

‘ETİKETTE 50 LİRAYI GÖREN, GİDİYOR’

Hamsinin düne kadar 30 liradan satıldığını anlatan balıkçı İbrahim Uğur, piyasada azaldığını ve fiyatların da yükseldiğini söyledi. Uğur, “Düne kadar 25-30 lira arasındaydı fiyatlar birden 50 liraya fırladı. Biz de anlayamıyoruz niye fırladı? 'Denizde balık yok' diyorlar ama herhalde bunu depolara koyuyorlar. Depolara aktarıyorlar balıkları. Az balık olunca böyle fiyatlar birden artıyor, bizim işler de duruyor, iş olmuyor. Etikette 50 lirayı gören, gidiyor. Günde 20 kasa satardık, şimdi 1 kasaya düştü. Palamut da arttı, 25 liraya fırladı. 15 gün önce 15 liraydı tanesi, şimdi 25 lira. İstavrit 25 lira ile 50 lira arasında gidiyor. Balık çok pahalı, çok fiyatlandı. Fiyatlar eti geçti. Etin kilosu 40 lira, hamsinin kılçığını aldıktan sonra 100 lira kilosu. Yarı yarıya fire veriyor. Bizim için çok kötü; fiyatı gören, gidiyor, tepkiyi bize gösteriyor. Piyasada balık az olunca, depolara koydukları için, fiyatlar yükseliyor ceremesini de biz çekiyoruz” dedi.

Balıkçıklardan İbrahim Yakar da fiyatların yükselmesiyle işlerinde bozulduğunu belirterek, “İşin en yoğun saati ama görüyorsun tezgah boş. Palamut da pahalandı. Millet 10 liraya sardalya yemek zorunda kalıyor ama o da satılmıyor. Önceden bu tezgah dolardı, yetiştiremezdik ‘2-3 saat sonra gel al’ derdik ama şimdi 10-15 dakika sürmüyor, yıkayıp, temizleyip veriyoruz. Çünkü satışlarda yoğunluk olmuyor” diye konuştu.

‘SADECE BAKIP, GEÇTİK’

Balık almak için gelenlerden Bekir Yerli, hamsinin fiyatını görünce çok şaşırdığını söyleyerek, “Fiyat biraz daha artsa somon fiyatlarını zorlayacak yani. Et yemek daha iyi” dedi.

Meral Akgün ise “Fiyatlar çok yüksek. Bakıp geçiyor insanlar sadece. Biz de bakıp geçtik. Hamsi 50 lira olmuş alamadık” diye konuştu.

BALIK FİYATLARI

Öte yandan balıkçı tezgahlarında palamut kilosu 25 liradan, somon 70, levrek 45, sardalya 10, istavrit 25, yerli palamut ise 12,5 liradan satılıyor. Hamsinin kilosu, kentteki bazı balıkçı tezgahlarında ise 35 ile 50 lira arasındaki fiyatlarla satılıyor.

KAYNAK:DHA

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