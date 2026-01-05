FİNANS

Kırmızı etin ardından beyaz ete de zam kapıda! Fiyatlarda yüzde 25 artış bekleniyor

Kırmızı ette yaşanan zammın ardından şimdi de beyaz ette zam gündeme geldi. Sektör temsilcileri, mevcut fiyatların maliyetlerin %20-25 altında kaldığını belirterek "sürdürülebilirlik" için zam sinyali verdi.

Cansu Akalp

Yeni yılla birlikte marketlerdeki fiyat etiketleri hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Son zam dalgasının beyaz eti de kapsaması bekleniyor. Ocak 2025 seviyelerinin yüzde 20–25 altında kalan tavuk ürünlerinde, en az bu oranlarda bir artış öngörülüyor.

Hâlihazırda tüm tavuğun fabrika çıkış karkas fiyatı yaklaşık 67 TL seviyesinde bulunurken, market raflarında bütün piliç fiyatları 90 TL’den başlıyor. Güncel satış fiyatlarına bakıldığında; bagetin kilogramı 120 TL, pirzola 140 TL, kanat 260 TL, but ızgara ise 190 TL civarında satılıyor.

BAGETİN KİLOSU 150 TL'YE ÇIKABİLİR!

Yüzde 25 oranında bir zam yapılması durumunda ise fiyatların önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor. Buna göre bagetin kilogramı yaklaşık 150 TL’ye, pirzola 145 TL’ye, kanat 325 TL’ye, but ızgara 238 TL’ye çıkabilir. Bütün piliç fiyatının da 113 TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

"ŞU AN MALİYETİN ALTINDA"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, beyaz et üretimin 2025’te yüzde 12’lik büyümeyle 2 milyon 800 bin tona ulaştığını ifade etti. Nefes'in haberine göre Kaplan, “2025’te birçok sektör küçülürken beyaz et sektörü büyüdü. Ancak arz-talep dengesizliği nedeniyle şu an maliyetin altında fiyatlarla karşı karşıyayız. Bu durum uzun vadede sektör için tehdit oluşturuyor” diye konuştu.

"ÜRETİM FAZLASINI İHRACATLA DENGELİYORDUK"

Fiyatların yüzde 20–25 oranında maliyetin altında kaldığına dikkat çeken Kaplan, sürdürülebilirlik için bir fiyat düzeltmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Kaplan, Mayıs 2024’te tavuk eti ihracatına getirilen kotanın pazar kaybına yol açtığını belirterek, “Üretim fazlasını ihracatla dengeliyorduk ancak kota bu dengeyi bozdu. Yaklaşık 600 bin ton olan ihracat, 2025’te 500 bin tona kadar geriledi. Güven kaybı yaşandı ve müşteriler alternatif tedarikçilere yöneldi. Yeni pazarlar arıyoruz” dedi.

