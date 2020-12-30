Kırmızı etle yarışıyor! Yumurtanın kep fiyatı yüzde 30 arttı

Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve evden çalışma kahvaltı alışkanlığını artırırken, bu dönemde yumurta tüketimi de arttı. Yumurtanın 30’lu paket fiyatı 25-30 liranın üzerine çıkarak neredeyse kırmızı et ile yarışmaya başladı. Bazı zincir marketlerde ise fiyatlar 35 liranın da üzerine çıktı. Bu fiyatlar ise hem alıcıları hem de satıcıları şikayet ettirdi. Satıcılar ise fiyatların yumurta aracıları nedeniyle arttığını öne sürdü.

'KEP 26 LİRAYA ULAŞTI'

Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Geçen ay kepini 22 liraya aldığımız yumurtaları şu anda 24 liraya alıyoruz. 26 liraya da satıyoruz. Bununla ilgili ortalıkta spekülasyonlar dönüyor. Kesinlikle bu fiyatları aracıların yükselttiğini biliyoruz. Bunun için gerekli önlemlerimizi aldık. Devletimiz de gerekli çalışmaları yapıyor ve eski fiyatlara düşeceğini tahmin ediyoruz. Et ve tavuk fiyatları bir ara aldı başını gitmişti, daha sonra bizim açıklamalarımız ve devletin tedbirleri sonucu fiyatlar normale geri indi. Bu ortada gezenler, ikinci ve üçüncü el satanlardan dolayı fiyatlar farklı oluyor. Geçen sene bu dönemde yumurtanın kepi 15-16 liraydı. Şuanda 26 liraya kadar çıktı. Yumurtada KDV oranı da yok. Normal KDV oranı var. Fiyatlar hep sabit” diye konuştu.