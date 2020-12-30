FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kırmızı etle yarışıyor! Yumurtanın kep fiyatı yüzde 30 arttı

Kırmızı etle yarışıyor! Yumurtanın kep fiyatı yüzde 30 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2020 09:52 | Son Güncelleme

Son dönemde yumurtanın kep fiyatı yüzde 30’un üzerinde artarak neredeyse kırmızı etle yarışır hale geldi. Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur, “Kesinlikle bu aracıların fiyatları yükselttiğini biliyoruz. Küçük esnaf bu fiyatları arttırmıyor. Marketlerde fiyatlarlar daha yüksek. Fiyatlardan şikayetçiyiz. Yumurta aracıları bir mesajlaşma grubu kurmuş, fiyatları da oradan belirliyorlar” dedi.

Kırmızı etle yarışıyor! Yumurtanın kep fiyatı yüzde 30 arttı

Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve evden çalışma kahvaltı alışkanlığını artırırken, bu dönemde yumurta tüketimi de arttı. Yumurtanın 30’lu paket fiyatı 25-30 liranın üzerine çıkarak neredeyse kırmızı et ile yarışmaya başladı. Bazı zincir marketlerde ise fiyatlar 35 liranın da üzerine çıktı. Bu fiyatlar ise hem alıcıları hem de satıcıları şikayet ettirdi. Satıcılar ise fiyatların yumurta aracıları nedeniyle arttığını öne sürdü.

48762713-4519-4025-a464-8559713eaa40

'KEP 26 LİRAYA ULAŞTI'

Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Geçen ay kepini 22 liraya aldığımız yumurtaları şu anda 24 liraya alıyoruz. 26 liraya da satıyoruz. Bununla ilgili ortalıkta spekülasyonlar dönüyor. Kesinlikle bu fiyatları aracıların yükselttiğini biliyoruz. Bunun için gerekli önlemlerimizi aldık. Devletimiz de gerekli çalışmaları yapıyor ve eski fiyatlara düşeceğini tahmin ediyoruz. Et ve tavuk fiyatları bir ara aldı başını gitmişti, daha sonra bizim açıklamalarımız ve devletin tedbirleri sonucu fiyatlar normale geri indi. Bu ortada gezenler, ikinci ve üçüncü el satanlardan dolayı fiyatlar farklı oluyor. Geçen sene bu dönemde yumurtanın kepi 15-16 liraydı. Şuanda 26 liraya kadar çıktı. Yumurtada KDV oranı da yok. Normal KDV oranı var. Fiyatlar hep sabit” diye konuştu.

a28edc82-4696-4782-9c71-c9f88090a673

'MARKETLERDE FİYATLAR ALDI BAŞINI GİDİYOR'

Zincir marketlerde fiyatların daha da yüksek olduğunu belirten Yağmur, “Yumurtaları vatandaşlarımız bildikleri, her zaman aldıkları yerden alırlarsa fiyatlar zaten orada ortaya çıkar. Marketlerde de fiyatlar aldı başını gidiyor. Marketler de fiyatları çok yükseltiyor. Küçük esnafla alakası yok bunun” ifadelerini kullandı.

Yumurta fiyatlarının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını da söyleyen Yağmur, “Denk olmaya geliyor hemen hemen. Biz şuanda tavuktaki fiyat artışını durdurmuş bulunmaktayız. Gerçekten küçük esnaf bu fiyatları arttırmıyor. Denetim yapılmasını istiyoruz. Fiyatlardan şikayetçiyiz. Esnafta fiyatları tutturamıyor. Bugün alıyor 3 liraya, diğer sabah alıyor 5 liraya. Bu yumurta aracıları kendi aralarında bir mesajlaşma grubu kurmuş. Oradan fiyatları belirliyorlar. Herkes aynı fiyattan satmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

'FİYATI ÖĞRENİP ALMAKTAN VAZGEÇENLERDE VAR'

Esnaf Ahmet Kayar ise geçen yıla göre fiyatların yüzde 30 arttığını kaydederek, şunları söyledi:
“Ortalama yumurta fiyatları yüzde 30 arttı. Daha önceleri yumurta baya bir düşüktü. Pandemi nedeniyle de talep olunca fiyatlar arttı. Fiyatları bizlerde yüksek buluyoruz. Vatandaşlarda şikayetçi. Bizlerde satıcı olarak sıkıntı yaşıyoruz. Ucuz fiyata satsak daha çok sürümümüz olur. Fiyatı öğrenip almaktan vazgeçenler de var. Gün geçtikte fiyatlar daha da yükseliyor. Toptancılar kendi aralarında yükseltiyor. Bu artışın sebebi de aracılar. Üreticiler değil. İnsanlar et ve tavuk almayı bırakın yumurta alamayacak duruma geldi.”

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
2021 yaşlılık aylığı arttı!2021 yaşlılık aylığı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de
Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de
İşten çıkarma yasağı süresi iki ay daha uzatıldı!
İşten çıkarma yasağı süresi iki ay daha uzatıldı!
2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu
2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu
Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı
Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı
2021'de altın mı almalı yoksa ev mi?
2021'de altın mı almalı yoksa ev mi?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Asgari ücret zammı bugün açıklandı!
Asgari ücret zammı bugün açıklandı!
Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama
Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankaların kredi faiz oranları... 30 Aralık 2020 ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları! Kredi faiz oranları arttı!
Bankaların güncel kredi oranları!
Evde bakım maaşı 2021... 2021 Ocak ayı evde bakım aylığı ne kadar ve ne zaman yatacak? Evde bakım parası arttı mı, zam geldi mi?
2021 evde bakım maaşı arttı!
Yaşlılık maaşı 2021 son durum... 2021 yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar arttı? Yaşlılık parası Ocak 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?
2021 yaşlılık aylığı arttı!
Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği zammı 2021... Ocak'ta ücretsiz maaş izni ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?
Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu mu?
İşsizlik maaşı artışı 2021... Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? İşsizlik maaşı alanlar zamlı alacak mı?2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı arttı!
Normalleşme Desteği zammı 2021 son durum... Normalleşme Desteği 2021'de artacak mı? Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır?
Normalleşme Desteği 2021'de artacak mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.