Kırmızı ette fiyat artışı durdurulamıyor: 40 günde 60 lira arttı!

Yeni yıl ve ücret zamlarının ardından pek çok kaleme zam haberleri gelmeye devam ediyor. Fiyatlarıyla cep yakan kırmızı et fiyatlarına bir zam daha geldi. Pazar günü yapılan kesimlerde karkas etin kilogramına 20 lira zam geldi. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, önceki gün gelen zamlarla birlikte, son 40 günde 60 lira zamlanarak kuzu karkas etin kilosu 410 liraya, dananın ise 310 liraya çıktığını söyledi.

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, Tüfekçi, ‘’Normalde bu dönemde süt kuzusu çıkardı ama mal yok diyorlar. Şubat aylarında normalde süt kuzu çıkıyordu ve fiyatlar da biraz gerileme gösteriyordu ama bu yıl yaşanmadı. Fiyatlardaki artış da devam ediyor. Diğer yandan, şu anda bir kilo etin üzerindeki masraf yüzde 25 karkas kemiği, yüzde 30 da personel, işçi gideri, kira, elektrik gideri ve buna ek olarak kilo başına 20 lira da banka komisyonu var. Bunu biz üç yıl önce Ankara’da hesaplamıştık. Aşağı yukarı yüzde 55’e denk geliyor’’ dedi.

En son önceki gün gelen zamla karkas etin kilosunun 20 lira artığını bildiren Tüfekçi, zam öncesinde 290 liraya dana karkas aldıklarını, yeni zamla 310 liraya yükseldiğini kaydetti. Kasaplarda kıymanın kilogram fiyatının ise 500 ile 540 lira arasında değiştiğini aktaran Tüfekçi, kuşbaşı etin fiyatı ise ortalama kıyma fiyatlarının 20 lira üzerinde olduğunu belirtti.







