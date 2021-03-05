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Kırmızı mercimek 2020 yılının zam şampiyonu oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2021 11:06 | Son Güncelleme

Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistikleri açıklandı. Rapora göre 2020 yılının zam şampiyonu, yüzde 44,31 artışla kırmızı mercimek oldu.

Kırmızı mercimek 2020 yılının zam şampiyonu oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verisini açıkladı. Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday fiyatı yıllık yüzde 23,64 artış gösterdi. 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise, yüzde 44,31 ile kırmızı mercimek, yüzde 27 ile kuru fasulye, yüzde 25,72 ile çeltik ve yüzde 19,34 ile arpa (diğer) oldu. Diğer taraftan, bir önceki yıla göre patates (diğer) yüzde 34,85 ile azalış gösterdi.

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KURU SOĞANIN FİYATI DÜŞTÜ

Sebzelerden sofralık domates fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 4,46 artış gösterdi
2020 yılında bir önceki yıla göre karpuz fiyatında yüzde 44,76, kavun fiyatında yüzde 34,66, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 9,05 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren ürün ise yüzde 7,78 ile kuru soğan oldu.

Kırmızı mercimek zam şampiyonu oldu

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden fındık fiyatında yıllık yüzde 32,35 artış oldu.
Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, yüzde 42,35 ile portakal (Washington), yüzde 20,11 ile limon, yüzde 18,57 ile elma (starking) ve yüzde 15,85 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.

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Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değerinde yıllık yüzde 36,46 artış gerçekleşti.

2020 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 22,99 artışla 97,37 milyar TL ve sebzelerin üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 9,59 artışla 55,28 milyar TL oldu.

İHA

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