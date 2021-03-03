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Şubat ayının zam şampiyonu dolmalık biber oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2021 11:03 | Son Güncelleme

Şubat ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından şubatta fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler belli oldu. Şubat ayında en fazla fiyatı artan ürün dolmalık biber olurken, en çok fiyatı düşen ise evcil hayvanlar için gıda harcamaları oldu.

Şubat ayının zam şampiyonu dolmalık biber oldu!

Şubatta fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber, en çok düşen ise evcil hayvanlar için gıda harcamaları oldu. Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,96 ile dolmalık biberde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu.

ŞUBATTA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN DOLMALIK BİBER OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay dolmalık biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 ile kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,06 ile patlıcan, yüzde 15.06 ile limon, yüzde 13,97 ile mandalina yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu. Bunu yüzde 14,11 ile karnabahar, yüzde 10,42 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya, yüzde 8,93 ile yumurta takip etti.

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ŞUBAT AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER LİSTESİ

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler, Bir önceki aya göre değişim oranı(yüzde)

Dolmalık Biber 26,96
Kabak 19,92
Salatalık 19,47
Patlıcan 16,06
Limon 15,06
Mandalina 13,97
Kaşar Peyniri 10,01
Tavuk Eti 6,80
Tereyağı (Kahvaltılık) 6,59
İlaçlar 6,09
Süt 5,17
Beyaz Peynir 4,99
Havuç 4,79
Yoğurt 4,62
Kesme Şeker 4,43
Dana Eti 3,88
Emar Ücreti 3,75
Maden Suyu ve Sodası 3,68
Sucuk 3,61
Diş Çekme Ücreti 3,48

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ŞUBAT AYINDA FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER LİSTESİ

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler,Bir önceki aya göre değişim oranı(yüzde)

Bitki ve Meyve Çayı (Poşet) -2,76
Hırka (Kadın için) -3,18
Mercimek -3,25
Kıvırcık -3,56
Pırasa -3,85
Sweatshirt (Kadın için) -4,06
Kazak (Çocuk için) -4,48
Deodorant -4,53
Kaban (Kadın için) -4,77
Yeşil Soğan -5,16
Cilt ve Vücut Ürünleri -5,65
Mücevher (Altın) -5,94
Kaban (Erkek için) -6,45
Bot (Çocuk için) -7,07
Kuru Soğan -7,83
Yumurta -8,93
Kolonya -9,22
Ispanak -10,42
Karnabahar -14,11
Evcil Hayvanlar İçin Gıda Harcamaları -19,04

AA

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