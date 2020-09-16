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Kırmızı ve beyaz ete zam yapılacak mı? Açıklama geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, kırmızı ve beyaz ete zam yapılmayacağını belirterek, “Şu anda hiç zam görmüyoruz. Gelse de en fazla 1 TL veya 2 TL gelir. Öyle fahiş fiyatlar gelmez, kimse de korkmasın” dedi.

Kırmızı ve beyaz ete zam yapılacak mı? Açıklama geldi

Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Osman Yardımcı, vatandaşlara Ramazan Bayramı’nda verdikleri, ‘Bayram süresince zam yok’ sözünü devam ettirdiklerini, kırmızı et ve tavuk etine zam yapılmadığını ve yapılmayacağını söyledi. Yardımcı, “Et fiyatlarımız aynı yerinde sayıyor. Fiyatlarımız şu an oldukça normal. Biz ete zam gelmesinin karşısındayız. Vatandaşlarımız et yesin istiyoruz, her zaman onların da cebini düşünüyoruz. Verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kurbanlar kesildi, vatandaşlar şu anda kurban etini tüketiyor. Bu aydan sonra sezon da biter. Şu anda hiç zam görmüyoruz. Gelse de en fazla 1 TL veya 2 TL gelir. Öyle fahiş fiyatlar gelmez, kimse de korkmasın” dedi.

Yardımcı, üreticinin çeşitli sıkıntıları olduğunu belirterek, “Elektrik, su, doğalgaz ve yeme zamlar geliyor. Biz dükkanlarda elektriğe anormal paralar ödüyoruz. Biz esnaf olarak devletimizin yanındayız ama bizim esnafımızın da desteğe ihtiyacı var. KDV tüm gıda maddesinde yüzde 1’e indi, kasaplarda yüzde 8’de kaldı. Bizde de yüzde 1’e indirilmesini istiyoruz. O zaman vatandaş daha ucuz et yer” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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