Kırşehir'den dünyanın 110'dan fazla ülkesine lastik ihracatı

Petlas'ta 4 bini aşkın işçi çalıştığını ifade eden Çağıl, 2026 hedeflerinin bu sayıyı 10-12 bine çıkarmak olduğunu belirtti.

Motosiklet ve bisiklet lastikleri haricindeki dolgu lastikler, forklift lastikleri, binek, SUV lastikleri, hafif ticari araç, kamyon, otobüs, iş makineleri lastikleri ve uçak lastiklerinin tamamının üretildiği fabrika, 2005 yılındaki özelleştirmeden sonra yapılan yatırımlarla daha da büyüdü.

Yaklaşık 2 milyon metrekare alanda kurulu fabrika, 400 bin metrekarelik kapalı alanı ile 4 binin üzerinde kişiye istihdam imkanı sağlıyor.

Fabrikanın 2005 yılındaki özelleştirmeyle Abdülkadir Özcan AŞ'ye geçtiğini ve bu tarihten itibaren hem üretim hem de satışta büyük mesafeler kat edildiğini vurgulayan Çağıl, "Önceki yıllarda 200 milyon dolar olan ihracatımızı bu yıl 250 milyon doların üzerine çıkarma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Çağıl, farklı ebat ve desenlerdeki araç lastiklerinin en fazla ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine, bunların arasında da Almanya'ya olduğunu belirterek, "Petlas, 110'dan fazla ülkeye lastik ihracatı yapmaktadır. ABD'den Avustralya'ya, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar tüm dünyanın yollarında mutlulukla kullanılmaktadır." diye konuşu.

Türk mühendislerinden oluşan Ar-Ge biriminde yeni, farklı ebat ve desenlerde ürünler geliştirilmeye çalışıldığını dile getiren Çağıl, şöyle devam etti:

"Motosiklet, bisiklet lastikleri haricindeki tüm araçların lastiklerini burada tek çatı altındaki fabrikamızda üretiyoruz. Petlas, 2005 yılındaki özelleştirmeden sonra çok hızlı bir yükselişe geçti. Bu süreçte üretilen milyonlarca lastik, Türkiye ve dünya yollarında kullanılıyor. Son 10 yılda bu fabrikada 50 milyonun üzerinde lastik üretildi. Bunların içinde en büyük oran binek araç lastikleri. Devamında da kamyon, otobüs ve iş makinesi lastikleri gelmekte. Yılda 8,5 milyon adetten fazla binek araç lastiği, 1 milyona yakın kamyon, otobüs lastiği, 300 bine yakın iş makinesi, 100 bine yakın uçak lastiği üretebilme kapasitemiz bulunmakta."