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Kırşehir'den dünyanın 110'dan fazla ülkesine lastik ihracatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Askeri amaçlı lastikler için dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla Kırşehir'de kurulan ve 1989 yılında ilk lastiğini piyasaya sunan Petlas Lastik Fabrikası'nda, son 10 yılda 50 milyonun üzerinde araç lastiği üretilerek ABD'den Avustralya'ya, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar 110'dan fazla ülkeye ihraç edildi - Ürün geliştirme sorumlusu Doğaç Çağıl: - "Petlas, 2005 yılındaki özelleştirmeden sonra çok hızlı bir yükselişe geçti. Bu süreçte üretilen milyonlarca lastik Türkiye ve dünya yollarında kullanılıyor"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargolar nedeniyle devlet tarafından Kırşehir'de kurulan ve 1989 yılında ilk lastiğini piyasaya sunan Petlas Lastik Fabrikası'nda, son 10 yılda 50 milyonun üzerinde araç lastiği üretilerek 110'dan fazla ülkeye ihracat yapıldı.

Yaklaşık 2 milyon metrekare alanda kurulu fabrika, 400 bin metrekarelik kapalı alanı ile 4 binin üzerinde kişiye istihdam imkanı sağlıyor.

Motosiklet ve bisiklet lastikleri haricindeki dolgu lastikler, forklift lastikleri, binek, SUV lastikleri, hafif ticari araç, kamyon, otobüs, iş makineleri lastikleri ve uçak lastiklerinin tamamının üretildiği fabrika, 2005 yılındaki özelleştirmeden sonra yapılan yatırımlarla daha da büyüdü.

Fabrikanın ürün geliştirme sorumlusu Doğaç Çağıl, AA muhabirine, Petlas'ın yıllar önce belirlediği "Yolda Okuduğumuzu Lastiğe Yazıyoruz" sloganıyla üretime devam ettiklerini söyledi.

Petlas'ta 4 bini aşkın işçi çalıştığını ifade eden Çağıl, 2026 hedeflerinin bu sayıyı 10-12 bine çıkarmak olduğunu belirtti.

Fabrikanın 2005 yılındaki özelleştirmeyle Abdülkadir Özcan AŞ'ye geçtiğini ve bu tarihten itibaren hem üretim hem de satışta büyük mesafeler kat edildiğini vurgulayan Çağıl, "Önceki yıllarda 200 milyon dolar olan ihracatımızı bu yıl 250 milyon doların üzerine çıkarma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Çağıl, farklı ebat ve desenlerdeki araç lastiklerinin en fazla ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine, bunların arasında da Almanya'ya olduğunu belirterek, "Petlas, 110'dan fazla ülkeye lastik ihracatı yapmaktadır. ABD'den Avustralya'ya, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar tüm dünyanın yollarında mutlulukla kullanılmaktadır." diye konuşu.

Türk mühendislerinden oluşan Ar-Ge biriminde yeni, farklı ebat ve desenlerde ürünler geliştirilmeye çalışıldığını dile getiren Çağıl, şöyle devam etti:

"Motosiklet, bisiklet lastikleri haricindeki tüm araçların lastiklerini burada tek çatı altındaki fabrikamızda üretiyoruz. Petlas, 2005 yılındaki özelleştirmeden sonra çok hızlı bir yükselişe geçti. Bu süreçte üretilen milyonlarca lastik, Türkiye ve dünya yollarında kullanılıyor. Son 10 yılda bu fabrikada 50 milyonun üzerinde lastik üretildi. Bunların içinde en büyük oran binek araç lastikleri. Devamında da kamyon, otobüs ve iş makinesi lastikleri gelmekte. Yılda 8,5 milyon adetten fazla binek araç lastiği, 1 milyona yakın kamyon, otobüs lastiği, 300 bine yakın iş makinesi, 100 bine yakın uçak lastiği üretebilme kapasitemiz bulunmakta."

- ABD pazarı için 50 milyon dolarlık yatırım

ABD pazarı için başlattıkları projeden bahseden Çağıl, bu pazarın ihtiyaçları doğrultusunda 50 milyon dolarlık yatırım yapıldığını aktardı.

Çağıl, sadece ABD'deki araçlar için dizayn edilmiş kamyon ve otobüs lastikleri üretmeye başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllık 100 ile 200 bin lastik satışı ilk hedef olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu sayı artarak devam edecek. Sadece ABD pazarı için tasarlanmış, dizayn edilmiş lastiklerle Türkiye'deki başarımızı orada devam ettiriyor olacağız. İlk etapta kamyon, otobüs lastikleri başlıyor. Bu lastikler ABD pazarında çok kullanılıyor. Devamında binek lastikler ve sadece o ülkede kullanılan özel lastikler için uygulanacak projeler ve üretimlerle devam edecek. Bu projelerle şu anki kapasitenin çok çok üstüne çıkılacak."

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir, Petlas, üretim,

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