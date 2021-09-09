FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar? 2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar? 2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

09.09.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Öğretmenlere, eğitim ödeneği adı altında kırtasiye ödeneği veriliyor. Her yıl, okulda ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla öğretmenlere verilen kırtasiye ödeneği ile ilgili açıklama bekleniyor.

Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar? 2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

MEB, geçtiğimiz yıl kırtasiye ödeneğini 7 Eylül’de öğretmenlerin hesabına yatırmaya başlamıştı. Yüz yüze eğitime geçilen Türkiye’de eğitim ödeneği yani kırtasiye ödeneğinin ne zaman yatacağına dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 81 ile eğitim ödeneği göndermesi bekleniyor. 2020 yılında öğretmenlerin aldığı kırtasiye ödeneği, 7 Eylül’den itibaren verilmeye başlanmıştı.

2021 yılı eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2023 yılı için bin 400 Türk lirasına çıkarıldı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olarak çalışan öğretmenlere (Cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saylanlar dışında bulunan memur, hizmetli gibi devlet çalışanları faydalanamamaktadır.

Eğitim Ödeneği - Çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, askerlik, doğum izni vs.) eylül ayında fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarının ardından belirli oranlarda verilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adliye memuru 'uçan süpürge' yaptı!Adliye memuru 'uçan süpürge' yaptı!
Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...
Devlet işçinin yanında! Milyonların geçim kapısıDevlet işçinin yanında! Milyonların geçim kapısı
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

Getir, gayrimenkul işine de giriyor!

Getir, gayrimenkul işine de giriyor!

İş adamı, fırsatçılara tepki gösterip ürünlerini ücretsiz dağıttı

İş adamı, fırsatçılara tepki gösterip ürünlerini ücretsiz dağıttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.