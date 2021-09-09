Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar? 2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

MEB, geçtiğimiz yıl kırtasiye ödeneğini 7 Eylül’de öğretmenlerin hesabına yatırmaya başlamıştı. Yüz yüze eğitime geçilen Türkiye’de eğitim ödeneği yani kırtasiye ödeneğinin ne zaman yatacağına dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 81 ile eğitim ödeneği göndermesi bekleniyor. 2020 yılında öğretmenlerin aldığı kırtasiye ödeneği, 7 Eylül’den itibaren verilmeye başlanmıştı.

2021 yılı eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2023 yılı için bin 400 Türk lirasına çıkarıldı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olarak çalışan öğretmenlere (Cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saylanlar dışında bulunan memur, hizmetli gibi devlet çalışanları faydalanamamaktadır.

Eğitim Ödeneği - Çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, askerlik, doğum izni vs.) eylül ayında fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarının ardından belirli oranlarda verilir.



