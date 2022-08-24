Kırtasiye ürünlerinde dikkat çeken artış! Yüzde 100 zamlandı

Milyonlarca öğrenci kısa süre sonra okula başlayacak. Okul masrafı şimdiden velileri düşündürmeye başladı. Fiyatlar bu yıl geçen seneye oranla oldukça yüksek. Sektör yetkililerine göre, geçen yıl 400 liraya dolan okul çantası için bu yıl bin liraya yakın bir harcama yapılması gerek.

NTV'de yer alan habere göre, Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, ''Geçen sene ile bu seneyi kıyasladığımız zaman ürün bazında yüzde 80'lere varan bir zam oranı tespit edebiliriz. Ama bazı ürünler bu zam yüzde 100'ün üzerine çıktı'' açıklamasında bulundu.

Kırtasiye sektörü pandemi sürecinde uzak eğitim nedeniyle daralmıştı. Bu yılki risk ise yüksek fiyatlar nedeniyle merdivenaltı üretimin artması.

