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Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL? Ödemeler başladı!

09.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırtasiye yardımı ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan kırtasiye yardımı ödemelerinin başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bununla birlikte detaylar da merak konusu oldu. Peki kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL? Ödemeler başladı!

Kırtasiye yardımı ödemelerinin nasıl gerçekleştirileceği araştırılmaya başlandı. Kırtasiye yardımı 1 Eylül itibarıyla başlayan başvurular devam ediyor. Peki kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL? Ödemeler başladı!

KIRTASİYE YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Eğitim öğretim yardımı ödemeleri senede bir defa gerçekleştiriliyor. Kırtasiye yardımı başvurularında başvuru şartları bulunmuyor. Yardım başvuruları 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Başvurular, YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenecek.

YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilir.

KIRTASİYE YARDIM PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kırtasiye yardımı başvuruları bir defaya mahsus olmak üzere bin 300 TL olarak ödeniyor.

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL? Ödemeler başladı!

KİMLER KIRTASİYE YARDIMI ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
kırtasiye aile ve sosyal hizmetler kırtasiye yardımı
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