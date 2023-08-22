Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2023 kırtasiye yardımı ne kadar? E-devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı

2023 kırtasiye yardımı başvuruları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Maddi durumu yetersiz olan ailelere defter, kalem, dosya, okul çantası gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kırtasiye yardımı yapılıyor. Peki, Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2023 kırtasiye yardımı ne kadar? İşte kırtasiye yardımına dair tüm detaylar...

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeniyor.

Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirilebiliyor.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.

Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler.

Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

KIRTASİYE YARDIMI GEREKLİ BELGELER

Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge

Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

