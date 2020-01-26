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Kırtasiyeciler 2 yıl içerisinde kanserojen ürünleri sıfırlamak istiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

TÜKİD Başkanı Mehmet Helvacıoğlu: - "Kırtasiye sektöründe kanserojen ürün oranı yüzde 2,5 civarında. Bunlar da spesifik ürünler" - "İthal kırtasiye malzemelerine ilave gümrük vergisinin uygulanmasının ardından 2 yılda yerlilik oranı arttı ve yüzde 55-58 seviyesine ulaştı. Bu oran her yıl yüzde 3 ila 5 artarak yükselmeye devam edecek" - TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü: - "19-23 Şubat'ta TÜYAP'ta gerçekleştirilecek olan İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, sektörün ihracat kapasitesinin artması, nitelikli ihracatın yapılması ve farklı coğrafyalara ulaşılması adına bir köprü"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, kırtasiye sektöründe kanserojen ürün oranının yüzde 2,5 civarında olduğunu belirterek, "Bunlar da spesifik ürünler. Hedefimiz 2 sene içerisinde bunu sıfırlayarak, sıfır toleranslı ilk sektör olmak." dedi.

Helvacıoğlu, AA muhabirine, kırtasiye sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜKİD Başkanı Helvacıoğlu, kırtasiye ürünü alırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunarak, ürünlerin markalı ve üzerindeki açıklamaların tam olması gerektiğine işaret etti.

Bazı ürünlerin CE, bazılarının TSE, bazılarının patent, bazılarının ise tescil belgesi istediğini aktaran Helvacıoğlu, "Eğer tüketici çarşıda, pazarda, işportadan bir şey alıyorsa merdiven altına hizmet ediyordur. Kırtasiyecilerden KDV'sini ödeyerek, ambalajına bakarak aldığı üründe herhangi bir sorun yaşayacak olsa bile zaten geri de götürebilir. Ambalaj bir ürünün kimlik kartıdır. Barkodu, üretim yeri, CE ibaresi, yaş grubu belli olmayan ürünler alınmamalı." tavsiyesinde bulundu.

Helvacıoğlu, Ticaret Bakanlığının güvensiz ürüne sıfır tolerans prensibini en iyi şekilde uygulayan dernek olduklarını dile getirerek, "Şu anda kanserojen olan yüzde 2,5 civarında ürün kaldı. Bunlar da spesifik ürünler. Hedefimiz 2 sene içerisinde bunu sıfırlayarak, sıfır toleranslı ilk sektör olmak. Avrupa Birliğinin oyuncak yönetmeliğini takip ederek üzerinde CE ibaresi olan ürünler üretiyoruz. Böylece tüm testlerin yapıldığından emin oluyoruz." şeklinde konuştu.

- "Kırtasiyede yerlilik oranı yüzde 55-58"

İthal kırtasiye malzemelerine ilave gümrük vergisinin uygulanmasının ardından 2 yılda yerlilik oranının arttığına işaret eden Helvacıoğlu, bunun yüzde 55-58 seviyesine ulaştığını söyledi.

Mehmet Helvacıoğlu, bu oranın her yıl yüzde 3 ila 5 artarak yükselmeye devam edeceğini belirterek, "Bu noktada merdiven altı ürün üretenlere müsaade edilmemesi önemli. Haksız rekabet iyi niyetli esnafa ve ihracat için yatırım yapacak sanayiciye zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

- "2020'de enflasyon oranında zam yapmayacağız"

Son 2 yılda enflasyon oranının çok altında fiyat artışları yaptıklarını belirten Helvacıoğlu, ithalatta ek vergilendirmeye ilişkin ise "İthalatta devletimizin izlediği politikayı, yerli milli üretim desteklenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kaliteli ithal ürünlerin, pazarı hareketlendirdiği ve rekabeti artırdığı da bir gerçek. Etrafımızda ithal ürünleri hiç görmeseydik ya da belli firmaların tekelci üretimi olsaydı bu gelişmeyi, başarıyı ve çeşitliliği yaşayamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Kırtasiye sektöründe 2020'de enflasyon oranında zam yapmayacaklarını bildiren Helvacıoğlu, "Birçok eğitici kırtasiye grubunda Türk üreticilerin pazar paylarını ciddi şekilde büyütmesi ve rekabetçi ortam fiyat artışlarını frenliyor. Bu bizim daha az kar marjıyla çalışmamıza sebebiyet verecek." dedi.

- "İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı dünyanın 3'üncüsü olmaya aday"

TÜKİD Başkanı Helvacıoğlu, bu yıl İstanbul'da 26'ncısı gerçekleştirilecek İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı'nın TÜYAP'ta düzenleneceğini ve fuarı dernek olarak desteklediklerini aktararak, bu fuarın Almanya Paperworld ve Çin’deki kırtasiye fuarından sonra en büyük 3'üncü kırtasiye fuarı olmaya aday olduğunu anlattı.

Türk kırtasiye sanayicilerinin Çin'den daha güzel imalat yaptıkları alanlar olduğunu, daha hızlı servis sağlayabildiğini ve kapasitesinin yüksek olmasını faydaya çevirebileceğine inandığını dile getiren Helvacıoğlu, bu yüzden 2020 fuarının ihracatçılar için çok başarılı geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Helvacıoğlu, fuarın ticari başarısının artırılması için yabancı ziyaretçilerin yanı sıra, Anadolu'dan gelen kırtasiye perakendecilerine de fuar alanı içinde bulunan otelde konaklama desteği verildiğini ileterek, "Ciddi bir uluslararası ihtisas fuarına ev sahipliği yapıyor olmaktan, ülkemizi dünyada temsil etmekten onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

- "Profesyonel ziyaretçi sayısını 15 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 19-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı'nın sektörün ihracat kapasitesinin artması, nitelikli ihracatın yapılması ve farklı coğrafyalara ulaşılması adına bir köprü olduğunu anlattı.

Fuara 6 kıtadan ziyaretçi geldiğine ve ziyaretçi sayısının son 3 yılda yüzde 50, yerli ziyaretçi sayısınında ise yüzde 120 ile rekor bir artışa imza attığına dikkati çeken Ersözlü, şunları kaydetti:

"Fuar bu yıl 5 salonda, 15 bin 161 metrekarelik bir alanda, 25 ülkeden 285 marka, 246 firma ve firma temsilciliği ile nitelikli profesyonel ziyaretçiyi buluşturmaya hazırlanıyor. Yabancı ziyaretçi sayısında, nitelikli iş insanı getirme konusunda geçen yıla göre yüzde 35 civarında bir büyümeyi hedefliyoruz. Toplam profesyonel ziyaretçi sayısını 11 binden, 15 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen yıl 70'in üzerinde ülkeden gelen ziyaretçi vardı. Bunu da 80'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Ersözlü, ziyaretçi sayısında desteklenen ihracat ülkelerinin davetine öncelik verdiklerini söyleyerek, "Katılımcı sayısında Afrika kıtası başta olmak üzere Asya Pasifik bölgesinden de anlamlı bir artış olacak. Bu artışlar fuara katılan imalatçı ve üretici firmalar için muazzam bir anlam ifade ediyor." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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kırtasiye, tükid, TÜKİD Başkanı Mehmet Helvacıoğlu,

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