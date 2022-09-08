FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kış ayları öncesi 'domates' korkusu! "Dünyada yok, fiyatı 50 lira olacak"

Kış ayları öncesi 'domates' korkusu! "Dünyada yok, fiyatı 50 lira olacak"

08.09.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel sorunlar nedeniyle tüm dünyada yaşanan domates sıkıntısı, kış ayları öncesi alarm durumuna geçilmesine neden oldu. Özellikle Avrupa'da yaşanan üretim sorunu nedeniyle gözler Türkiye'ye çevrilirken Ticaret Bakanlığı domates ve salça ihracatını izne bağladı. Öte yandan enerji fiyatlarındaki artışın üretime yansıması sonrası yurt içi piyasada domatesin kış aylarında 50 lira olacağı öne sürülmüştü.

Kış ayları öncesi 'domates' korkusu! "Dünyada yok, fiyatı 50 lira olacak"

Koronavirüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşından doğan sorunlar, birçok üründe olduğu gibi domates üretimini de etkiledi. Özellikle Avrupa'da yaşanan üretim sıkıntısı, Türkiye'ye yoğun bir talep oluşmasına neden oldu. Bu kapsamda harekete geçen Ticaret Bakanlığı, ihracı kayda bağlı ürünler listesine domates ve salçayı ekledi.

DOMATES İHRACI İZNE BAĞLANDI

Bakanlık tarafından alınan karara göre, domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi. Bu kararla kış ayları öncesi fiyat artışının ve yurt içi piyasada domates sıkıntısı yaşanmasının önüne geçileceği yorumları yapıldı.

Domates ve salça için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandıDomates ve salça için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

thumbs_b_c_5a60c85bd5ee67ef2869dab5a4dc4b3d

TÜRKİYE'YE TALEP ÇOĞALDI

Öte yandan yıl içinde domates fiyatları, hem maliyet artışları hem de ihracat nedeniyle yaz aylarında da çok fazla düşmedi. Özellikle bu yıl Avrupa'da domates üretimi az olduğu için Türkiye'ye yoğun bir talep olduğu, bu nedenle de kış aylarında domates fiyatlarının zirve yapacağı tahmin ediliyordu.

"DOMATES KIŞIN 50 LİRA OLACAK" İDDİASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera-Bir) Başkanı Müslüm Yanmaz, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yüzde 238 artan bir enerji maliyetiyle, yüzde 250 artan bir gübre maliyetiyle bizim bu yıl 50 TL’nin altında domates satmamamız gerekiyor. Bu kadar net ifade ediyorum. Aralık-nisan arasında dünyada domates yok. Kış ayları geldiğinde domates fiyatları yüzünden herkes ayağa kalkacak. Domates fiyatı 50 TL olacak" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirimBenzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim
Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ekim ayında zorunlu olacak! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ekim ayında zorunlu olacak!
Anahtar Kelimeler:
domates
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Brent petrolde sert düşüş! Savaş öncesi seviyeleri gördü

Brent petrolde sert düşüş! Savaş öncesi seviyeleri gördü

Türkiye'de petrol arayacaklar! İşte arama yapılacak ilimiz

Türkiye'de petrol arayacaklar! İşte arama yapılacak ilimiz

İnternette 2 bin lira, onlar 350 liraya satıyor!

İnternette 2 bin lira, onlar 350 liraya satıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.