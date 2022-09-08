Kış ayları öncesi 'domates' korkusu! "Dünyada yok, fiyatı 50 lira olacak"

Koronavirüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşından doğan sorunlar, birçok üründe olduğu gibi domates üretimini de etkiledi. Özellikle Avrupa'da yaşanan üretim sıkıntısı, Türkiye'ye yoğun bir talep oluşmasına neden oldu. Bu kapsamda harekete geçen Ticaret Bakanlığı, ihracı kayda bağlı ürünler listesine domates ve salçayı ekledi.

DOMATES İHRACI İZNE BAĞLANDI

Bakanlık tarafından alınan karara göre, domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi. Bu kararla kış ayları öncesi fiyat artışının ve yurt içi piyasada domates sıkıntısı yaşanmasının önüne geçileceği yorumları yapıldı.

TÜRKİYE'YE TALEP ÇOĞALDI

Öte yandan yıl içinde domates fiyatları, hem maliyet artışları hem de ihracat nedeniyle yaz aylarında da çok fazla düşmedi. Özellikle bu yıl Avrupa'da domates üretimi az olduğu için Türkiye'ye yoğun bir talep olduğu, bu nedenle de kış aylarında domates fiyatlarının zirve yapacağı tahmin ediliyordu.

"DOMATES KIŞIN 50 LİRA OLACAK" İDDİASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera-Bir) Başkanı Müslüm Yanmaz, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yüzde 238 artan bir enerji maliyetiyle, yüzde 250 artan bir gübre maliyetiyle bizim bu yıl 50 TL’nin altında domates satmamamız gerekiyor. Bu kadar net ifade ediyorum. Aralık-nisan arasında dünyada domates yok. Kış ayları geldiğinde domates fiyatları yüzünden herkes ayağa kalkacak. Domates fiyatı 50 TL olacak" demişti.

