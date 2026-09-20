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Kış kapıya dayandı, uzmanlar uyardı! Kombide yapılan bu hata cebi yakabilir

Kombi bakımında “ucuz” tekliflere dikkat! Başlangıçta düşük görünen 200-300 liralık maliyet, ilerleyen süreçte daha büyük bir masrafın kapısını açabilir. Uzmanlardan hane bütçesini koruyacak önemli uyarı geldi.

Kış kapıya dayandı, uzmanlar uyardı! Kombide yapılan bu hata cebi yakabilir

Havaların soğumasıyla birlikte kombilerin yeniden devreye girmesi, kış aylarında hane bütçelerinde önemli bir gider kalemi oluşturan ısınma harcamalarını da gündeme getirdi. Sivas’ta kombi ustası Şafak Şimşek, kış öncesinde yapılan bakım işlemlerinde düşük fiyatlı hizmet tekliflerine karşı vatandaşları uyardı.

Eylül ayıyla birlikte Sivas’ta özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi, konutlarda kombilerin çalıştırılmaya başlanmasına neden oldu. Kış öncesinde kombi bakımının yapılmasının hem cihazın kullanım ömrü hem de ileride ortaya çıkabilecek daha yüksek maliyetlerin önüne geçilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Kış kapıya dayandı, uzmanlar uyardı! Kombide yapılan bu hata cebi yakabilir 1

UCUZ BAKIM TEKLİFİ SONRADAN YÜKSEK MASRAFA DÖNÜŞEBİLİYOR

Kombi bakımının mutlaka tecrübeli ve uzman ustalar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Şimşek, internet üzerinden çok düşük fiyatlarla sunulan hizmetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Şimşek, "Kombi bakımını mutlaka tecrübeli ve uzman ustaların yapması gerekir. İnternetten çok düşük fiyatlarla bakım teklif eden kişilere karşı dikkatli olunmalıdır. Hiç yaptırmamak, işin ehli olmayan kişilere yaptırmaktan daha iyidir. Kombi bakımını her yıl uzman ustalara yaptırırsanız cihazınızın ömrü uzar" dedi.

Kış kapıya dayandı, uzmanlar uyardı! Kombide yapılan bu hata cebi yakabilir 2

200-300 LİRALIK BAKIM TEKLİFİNE DİKKAT

Gerçek bir kombi bakımının yalnızca cihazın kapağının açılıp temizlenmesinden ibaret olmadığını ifade eden Şimşek, bakım sırasında cihazın önemli parçalarının ayrıntılı şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Şimşek, "Gerçek kombi bakımı sadece kapağını açıp silmek değildir. Bakım sırasında cihazın fanı, pompası ve içindeki tüm parçalar tek tek kontrol edilir. İnternetten 200-300 liraya bakım yapacaklarını söyleyen kişiler, eve geldiklerinde yüksek maliyetler çıkarabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kış kapıya dayandı, uzmanlar uyardı! Kombide yapılan bu hata cebi yakabilir 3

DÜŞÜK MALİYETLE BAKIM YAPTIRIRKEN KOMBİDEN OLMAYIN

Vatandaşların bakım hizmeti alırken daha önce tanıdıkları ve güvendikleri ustaları tercih etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, başlangıçta düşük görünen bir bakım maliyetinin ilerleyen süreçte daha büyük bir harcamaya dönüşebileceğini söyledi.

Şimşek, "Bu nedenle vatandaşlarımızın tanıdıkları ve güvendikleri ustaları tercih etmeleri önemlidir. Aksi halde düşük maliyetle bakım yaptırmak isterken kombi kullanılamaz hale gelebilir ve yeni kombi almak zorunda kalınabilir" dedi.

Kış kapıya dayandı, uzmanlar uyardı! Kombide yapılan bu hata cebi yakabilir 4

SOĞUK BÖLGELERDE BAKIM GİDERİ ÖNE ÇIKIYOR

Havaların soğumasıyla birlikte kombi bakım sezonunun başladığını belirten Şimşek, özellikle Sivas ve İç Anadolu gibi soğuk bölgelerde kombilerin kullanılmaya başlanacağına dikkat çekti. Şimşek, bu nedenle bakım işlemlerinin kombiler yoğun şekilde kullanılmaya başlamadan önce yaptırılmasının önem taşıdığını ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kış kombi bakım maliyet
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