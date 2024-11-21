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Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! Cezası 4 bin TL! Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 ay devam edecek...

21.11.2024 12:21
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayıp, 4 ay boyunca geçerliği olacağını belirterek, "Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! Cezası 4 bin TL! Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 ay devam edecek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık 2024 -1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacağını bildirdi. Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirten Uraloğlu, "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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VALİLİK SÜREYİ BİR AYLIK ARTIRABİLİR

Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının da valilikler tarafından belirlendiğini kaydederek, "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

'SEYAHATLERİMİZİ UYGUN DONANIM VE EKİPMANLA GERÇEKLEŞTİRELİM'

Kış lastiği uygulamasının detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini anımsatarak, "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

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'KURALLARA UYMAYANLARA 4 BİN 69 LİRA CEZA UYGULANACAK'

Denetimlerin sıkı bir şekilde yapılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür. Kış lastiklerinin yanaklarında 'M+S' işareti veya 'M+S' işareti ile birlikte 'kar tanesi' işareti veya sadece 'kar tanesi' işareti bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacak" dedi.

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'TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

Bakan Uraloğlu ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ile belediyelerin ilgili ekiplerinin denetimler için sahada olacağını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kış şartlarına karşı tüm hazırlıkları tamamladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 68 bin 549 kilometrelik yol ağında 12 bin 634 makine-ekipman ve 13 bin 283 personelle hizmet verecek. Depolanan 737 bin 801 ton tuz ve kritik kesimler için hazırlanan 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisiyle kış aylarında yollarımızda kesintisiz trafik akışını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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