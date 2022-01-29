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Kış turizm merkezleri doldu taştı... 500 milyon liralık sömestir tatili!

29.01.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve hafta sonunu fırsat bilen kayak severler pistleri doldurdu. Sömestir tatili ile birlikte turizm sektöründe yaklaşık 500 milyon TL'lik bir ciro bekleniyor.

Kış turizm merkezleri doldu taştı... 500 milyon liralık sömestir tatili!

Okulların tatile girmesiyle kış turizmine can geldi. Tüm turizm bölgelerinde doluluk oranları yüzde 90'ı bulurken, sömestir döneminde yurt içinde talep geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40 artış yaşadı. Satış cirolarında da geçen yıla oranla yüzde 25 civarında yükseliş var. Sömestir tatili ile birlikte turizm sektöründe yaklaşık 500 milyon TL'lik bir ciro bekleniyor.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece, kar kalınlığı ise 110 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’a hafta sonu tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Kayak severler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Soğuğa rağmen güneşli havanın hakim olduğu Uludağ’a çıkış yolunda kontrol noktaları kuran jandarma ekipleri, kış lastiği takılı olmayan araçların geçişine izin vermedi.

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Kızıyla birlikte Uludağ'a gelen Serli Timurcuoğlu, "Sömestir tatilimiz başladı. Kızımızın kayak öğrenmesi için geldik. Kızımı kayak kursuna yazdırdım. Kayakçı yetiştiriyoruz. Burası çok yoğun ama çok güzel. Kar ve kayak yapmak çok eğlenceli. Güzel bir şekilde tatilimizi yapıyoruz" dedi.

Çocuğunun sömestir tatilini fırsat bilip Uludağ'a geldiğini belirten Sevil Zarmanoğlu, "Hemen hemen her sene buraya geliyoruz. Kızım ve ailemle geldim. Uludağ harika bir yer. Pistler çok kalabalık. Uludağ'ı çok seviyoruz" diye konuştu.

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Uludağ'a İstanbul'dan geldiğini belirten Cem Işıklı da, "Tatil için buradayım. Burada zaman çok eğlenceli geçiyor. Bugün hava da güzel. Kayak yapmayı öğreniyorum. Her şey keyifli" ifadelerini kullandı.

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