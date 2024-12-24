Kış vaktinde milyonları üzecek haber! Tüketim üretimi geçince vatandaşın doğal gaz faturasına zam kapıda

Doğal gaza zam mı gelecek? 2024 yılının ilk 9 ayında Türkiye, 35.066 milyon sm3 doğal gaz ithal etti. Yurtiçi üretim ise 1.566 milyon sm3 olurken tüketim 37.968 milyon sm3 olarak gerçekleşti.

Doğal gaz ithalatı yurt içi üretim ile beraber yüzde 4,26 oranında azalsa bile tüketimin 415,57 milyon sm3’den 1.566,05 milyon sm3’e yükselmesi doğal gaz üretiminde istenilen seviyeye ulaşılamadığını gösterdi.

DOĞAL GAZA ZAM MI GELİYOR?

Dünya Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin haberine göre, doğal gaz ithalatı miktar bazında azalıyor olmasına rağmen doğal gaz fiyatlarının artması faturalara yansıyabilir. Yılın ilk 4 ayında 10 doların altında seyreden doğal gaz fiyatı mayıs ayında 10,1 dolara yükseldi ve şu anda da tırmanışını sürdürüyor.

Kahveci, doğal gaz fiyatlarının 13,9 dolar fiyat ile denge seviyesinin üzerinde bir fiyatlama yaşamasından dolayı, vatandaşın faturasına zam olarak yansıtlabilebileceğini ifade etti.