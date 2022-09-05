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Kış yaklaşırken bir zam haberi daha! Elektrik zammı sonrası fiyatlar yüzde 5 arttı…

05.09.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik tarifesine gelen son zamdan sonra hazır giyim sektöründe de etiketler değişmeye başladı. Hazır giyime hammadde sağlayan sektörlerde girdiler yüzde 20 arttı. Sektör temsilcileri enerji maliyetlerinin son ürün fiyatlarına etkisinin yüzde 5 civarında olacağını belirtti. Ayrıca sanayiciler, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi vergi indirimi için hükümete çağrıda bulundu.

Kış yaklaşırken bir zam haberi daha! Elektrik zammı sonrası fiyatlar yüzde 5 arttı…

Elektrik ve doğal gazda hem konut hem de sanayi için Eylül ayı tarifesinin belli olmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Son zam hazır giyim sektörüne hammadde sağlayan ve daha fazla enerji kullanan kumaş, iplik ve tekstil terbiye gibi sektörlerde, ürün fiyatlarına yansımaya başladı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, konfeksiyon sektörünün yüzde 15-20’ye varan maliyet artışları ile karşılaştığını ancak kendilerinin ise düşen talep nedeni ile bu artışı son ürün fiyatlarına yansıtamadıklarını dile getirdi. Tekstil terbiye sektöründe yüzde 40 olan enerjinin maliyetler içindeki payının yüzde 50’lere ulaştığına dikkat çeken Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat da Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de sanayide kullanılan enerjiye vergi indirimi gibi destekler verilebileceğine dikkat çekti. Canpolat, öte yandan enerji maliyetlerinin son ürün fiyatlarına etkisinin yüzde 5 civarında olacağını belirtti.

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TEKSTİLCİDEN ‘VERGİ İNDİRİMİ’ ÇAĞRISI

Sektör temsilcileri finansmana ulaşımın da zor olduğunun altını çizerek, Avrupa ülkelerimde olduğu gibi Türkiye’de de enerjide uygulanan vergilerde indirime gidilebileceğine dikkat çekti.
Tekstil sektöründe artan ithalata bağlı olarak oluşan dış ticaret açığı, sektör temsilcilerini harekete geçirdi. İstanbul tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ve Vehbi Canpolat’ın da dahil olduğu yönetim kurulu üyeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Görüşmede ithalatın azaltılmasına yönelik önlemlerde dahil olmak üzere sektörün problemleri masaya yatırıldı. (Dünya Gazetesi)


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Anahtar Kelimeler:
Tekstil
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