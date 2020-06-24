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Kısa çalışma ödeneği alanlara düşük faizli konut kredisi verilmiyor mu? Kimlere konut kredisi veriliyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneği alan ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar iddiaların gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Kısa çalışma ödeneği alanlara düşük faizli konut kredisi verilmiyor mu? Kimlere konut kredisi veriliyor? Kısa çalışma ödeneği alanlara düşük faizli konut kredisi veriliyor mu? Hangi meslek gruplarına düşük faizli konut kredisi veriliyor? İşte son dakika konut kredisi haberimiz…

Kısa çalışma ödeneği alanlara düşük faizli konut kredisi verilmiyor mu? Kimlere konut kredisi veriliyor?

Düşük faizli konut kredisini Kullandıran bazı kamu bankalarının kısa çalışma ödeneği alanlar arasında meslek ayrımcılığı yaptığı iddia edildi. Sosyal hayatın canlanması için ve normalleşme sürece geçişi hızlandırmak için kamu bankalarının haziran ayı başında düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında bazı iaddialar ortaya atıldı.

Kısa çalışma ödeneği alanlara düşük faizli konut kredisi veriliyor mu?

Düşük faizli konut kredisi veren bazı bankaların kısa çalışma ödeneği alan meslek grupları arasında farklı işlem yaptığı iddiası gündem oldu. Kısa çalışma ödeneği alanlara düşük faizli konut kredisi verilmiyor mu? Kimlere konut kredisi veriliyor? Kısa çalışma ödeneği alanlara düşük faizli konut kredisi veriliyor mu? İşte son dakika konut kredisi haberimiz…

Kimlere düşük faizli konut kredisi veriliyor?

Düşük faizli konut kredisi için kamu bankalarına başvuran vatandaşların iddiasına göre, bazı kamu bankaları kısa çalışma ödeneği alan; mühendis, pilot, avukat ve noter gibi meslek gruplarına düşük faizli kredi verdiği fakat kısa çalışma ödeneği alan; muhasebeci, öğretmen, tekstil işçisi, gazeteci ve satış pazarlama sektöründe çalışan meslek gruplarına düşük faizli kredi vermediği aktarıldı.

Kısa ödenek alan herkese düşük faizli konut kredisi verilmiyor!

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, Türkiye genelinde bugüne kadar 3.5 milyon çalışan kısa çalışma ödeneğinden faydalanırken yapılan ödeme ise 10.5 milyar lirayı buldu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan ayırımcılıkla ilgili son dönemde ciddi şikayetler aldıklarını bunun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu aktardı. Ağaoğlu, kısa çalışma ödeneğini devletin verdiğini anımsatarak, kamu bankalarının devletin ödemelerini gördüğü halde bazı meslek gruplarına kredi vermemesini bankaların işgüzarlığı ve bazı banka çalışanlarının kişiye özel tutumları olarak değerlendirdi. Kamu bankalarının haziran ayı başında hayata geçirdiği düşük faizli konut kredisi kampanyası kredisinde 12 ay ödemesiz dönem olduğuna işaret eden Ağaoğlu, “Kısa çalışma ödeneği alanların zaten bir işleri var, maaşları var. Sadece belli bir süre maaşın bir kısmını devlet ödüyor. Bankalar meslek ayırımı yapmadan ödeme kabiliyeti olan herkese kredi kullandırmak durumunda” dedi.

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hayata geçirdiği “konut kredisi”nde birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 - 0.74 faiz oranıyla finansman imkanı sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir krediye konu olan konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabiliyor. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanıyor.

"İşisiz değiliz, maaşımızı tam alıyoruz!"

Düşük faizli konut kredisinde kısa çalışma ödeneği alanlara ayırımcılık yapıldığı ile ilgili şikâyetvar.com sitesine de birçok yurttaş şikâyet mesajı yazdı.
Bir yurttaş, “İlaç sektöründe ilaç tanıtımında çalışmaktayım. Sağlık sektöründe olup pandemi süreci ilan edilmesiyle beraber tanıtım faaliyetleri durdurulan ve kısa çalışma ödeneğine ayrılan ilk grupta yer alıyorum. Bugün konut kredisine başvuru yaptığımda kısa çalışma ödeneğinde olmamızdan dolayı bu krediden yararlanamayacağımı öğrendim. Biz işsiz olmayıp maaşını devlet tarafından alan eksik kalan kısmını da şirketlerimizden alan kişiler olup herhangi bir gelir kaybı olmayan kişileriz. Düzenleme yapıp, zaman kaybetmeden bu krediyi kullanmamız sağlanmalı” diye şikâyetini dile getirdi. Bir diğer yurttaş da, “18.06.2020 tarihinde kamu bankasından yapmış olduğum konut kredisi başvurusu kısa çalışma ödeneği aldığım ve sigorta dökümünde prim ücreti sıfır olarak göründüğü için kredi talebim olumsuz olarak değerlendirildi. Bu konut kredilerinin biz düşük gelirliler için çıkarıldığı söylenirken elimizde olmayan kısa çalışma ödeneği sebep gösterilerek reddediliyor. Buna bir çözüm bulunmasını bekliyorum” dedi.

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