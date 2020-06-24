Düşük faizli konut kredisini Kullandıran bazı kamu bankalarının kısa çalışma ödeneği alanlar arasında meslek ayrımcılığı yaptığı iddia edildi. Sosyal hayatın canlanması için ve normalleşme sürece geçişi hızlandırmak için kamu bankalarının haziran ayı başında düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında bazı iaddialar ortaya atıldı.

Kısa çalışma ödeneği alanlara düşük faizli konut kredisi veriliyor mu?

Düşük faizli konut kredisi veren bazı bankaların kısa çalışma ödeneği alan meslek grupları arasında farklı işlem yaptığı iddiası gündem oldu. Kısa çalışma ödeneği alanlara düşük faizli konut kredisi verilmiyor mu? Kimlere konut kredisi veriliyor? Kısa çalışma ödeneği alanlara düşük faizli konut kredisi veriliyor mu? İşte son dakika konut kredisi haberimiz…

Kimlere düşük faizli konut kredisi veriliyor?

Düşük faizli konut kredisi için kamu bankalarına başvuran vatandaşların iddiasına göre, bazı kamu bankaları kısa çalışma ödeneği alan; mühendis, pilot, avukat ve noter gibi meslek gruplarına düşük faizli kredi verdiği fakat kısa çalışma ödeneği alan; muhasebeci, öğretmen, tekstil işçisi, gazeteci ve satış pazarlama sektöründe çalışan meslek gruplarına düşük faizli kredi vermediği aktarıldı.