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Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2021 09:09 | Son Güncelleme

İşverenler kısa çalışma ödeneği başvuru süresine ilişkin sorularını artırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bugüne kadar e-Devlet üzerinden 83 bin 276 iş yerinden 578 bin 86 çalışan için kısa çalışma başvurusu aldıklarını belirtti. Peki, kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman sona eriyor? İşte detaylar...

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödeneği koronavirüs pandemisi süresinde işveren ve vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri haline geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla alakalı önemli bir açıklama yaptı. Peki, kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman son? İşte tüm detaylar ve tüm merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; kısa çalışma ödeneği uygulamasında geçmiş dönemlere göre sürecin daha hızlı yürütülmesi amacıyla başvuruların e-Devlet’e taşındığını hatırlattı.

Salgın sürecinde kısa çalışma ödeneğini hızlı bir şekilde devreye aldıklarının altını çizen Bakan Selçuk, e-Devlet üzerinden en çok kullanılan 10 hizmetten 5’inin bakanlıklarına ait olduğunu söyledi. Sundukları hizmetleri bürokrasiden arındırarak hem ekonomik hem de vakit açısından kazanç sağladıklarına değinen Bakan Selçuk, ilk kez 4/b (Bağ-Kur) yapılandırma başvuru işlemlerini de e-Devlet üzerinden yapabilme imkanı getirdiklerini belirtti. Ödenek işlemlerini de e-Devlet üzerinden hızlıca tamamladıklarını söyledi.

Bakan Selçuk'tan son dakika kısa çalışma ödeneği açıklaması!Bakan Selçuk'tan son dakika kısa çalışma ödeneği açıklaması!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Vatandaşlar tarafından başvuruların ne zaman biteceği de merakla araştırılıyor. Yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneği ile alakalı 23 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını anımsatan Bakan Selçuk, konuyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Selçuk; koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren yeniden başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını belirtti.

Bugüne dek e-Devlet üzerinden 83 bin 276 iş yerinden 578 bin 86 çalışan için kısa çalışma başvurusu aldıklarını aktaran Bakan Selçuk, 31 Aralık tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmamış olan iş yerlerinin 31 Ocak 2021 tarihinde kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları halinde 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar ödenekten yararlanabileceklerini belirtti.

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Bunun yanı sıra Bakan Selçuk, pandemi sürecinde 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan ve bu uygulamadan faydalanan iş yerlerinde kısa çalışma süresinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 28 Şubat 2021 tarihinde kadar uzatıldığını belirtti.

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