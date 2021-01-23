Kısa çalışma ödeneği başvurusu devam ediyor mu, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Daha önce bir kez daha alınmaya başlayan kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak çok sayıda vatandaş tarafından araştırmalar yapılıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla alakalı önemli bir açıklama yaptı. Peki, kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman son? İşte tüm detaylar ve tüm merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; kısa çalışma ödeneği uygulamasında geçmiş dönemlere göre sürecin daha hızlı yürütülmesi amacıyla başvuruların e-Devlet’e taşındığını hatırlattı.

Salgın sürecinde kısa çalışma ödeneğini hızlı bir şekilde devreye aldıklarının altını çizen Bakan Selçuk, e-Devlet üzerinden en çok kullanılan 10 hizmetten 5’inin bakanlıklarına ait olduğunu söyledi. Sundukları hizmetleri bürokrasiden arındırarak hem ekonomik hem de vakit açısından kazanç sağladıklarına değinen Bakan Selçuk, ilk kez 4/b (Bağ-Kur) yapılandırma başvuru işlemlerini de e-Devlet üzerinden yapabilme imkanı getirdiklerini belirtti. Ödenek işlemlerini de e-Devlet üzerinden hızlıca tamamladıklarını söyledi.