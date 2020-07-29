Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından kesilir mi?

Koronavirüs salgınından sonra hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği hakkında araştırmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar verilmesi kararlaştırılan kısa çalışma ödeneğini araştıran vatandaşlar bu ödeneğin zararlarını merak ediyor. Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından kesilecek mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar için net bilgi haberimizde.

Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından mı kesilecek?

Kısa çalışma ödeneği hakkında merak edilen konulardan birisi de işsizlik maaşından kesilip kesilmeyeceği hakkındaydı. Birçok kişinin ve iş verenin merak ettiği kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından kesilecek mi sorusunun cevabı; yeni yapılan düzenlemenin ardından, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından düşmeyecek. İşten çıkarma yasakları ve kısa çalışma ödeneği bittikten sonra da işten çıkarılırsanız, işsizlik maaşı alma şartlarını tamamladığınız halde, işsizlik maaşından tam olarak faydalanılacak.



