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Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler bugün yapılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Nisan ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği bugün ödenecek.

Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler bugün yapılıyor

Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler başlıyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nde nisan ayı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında işverinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

3,2 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN BAŞVURULDU

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu. Kısa çalışma ödeneği başvuruyu takiben üretimin durduğu 8. günden itibaren ödeniyor. Mayıs ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği 5 Haziran tarihinde ödenecek.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
kısa çalışma ödeneği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
YASAKLARI ACİLEN KALDIRMAZSANIZ 2023 İKTİDAR OLARAK TV DE İZLERSİNİZ.ESNAFTA ÇALIŞANDA BİTTİ HERKES İŞSİZ AÇ ..
Görsel ve yazılı basından çıkan haberler ile gerçekler çok çok farklı.İşkur maalesef daha dosyaların 1/3 üne ancak bakabildi.onlarında yarısını kendi kusurlarına rağmen yeniden düzelttirdi.çünkü iş kur başvuru formlarını bir ayde 2 kez değiştirdi.bunu sıkıntısını önce mali müşevirler sonrada çalışan çekiyor.
Büyük Devletimiz ve Aziz Milletimiz için her şeyi bizim için
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