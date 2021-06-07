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Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlar işsizlik maaşı alabilir mi? En yüksek 2840 TL ödenecek…

07.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de Kovid-19 vakalarının ilk görüldüğü 11 Mart 2020’nin ardından salgının işverene ve çalışana yükünü azaltmak adına ilk defa 26 Mart 2020 tarihi itibarıyla 3 ay boyunca devreye giren ve her seferinde uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erecek.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlar işsizlik maaşı alabilir mi? En yüksek 2840 TL ödenecek…

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için uygulanan ücretsiz izin ve işten çıkarma (Fesih) yasağı da yine 30 Haziran’da sona erecek. Son 3 yıl içerisinde 600 günlük primi bulunuyorsa, son 120 gün şartı kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izinde yerine gelmiş sayılıyor.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

Çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden ya da ücretsiz izinde geçen ve 1 seneyi geçik zamanın, işsizlik maaşı için ‘süre’ hesaplarında kullanılıp kullanılmayacağı akıllarda soru işareti bırakıyor. İşsizlik maaşından faydalanabilmesi adına işçinin 3 senede 600 gün priminin olması ve son 120 gün de aynı işyerinde çalışması gerekiyor.

10 AY BOYUNCA

Şayet çalışanın son 3 senede 600 günlük primi bulunuyorsa, son 120 gün şartı kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izinde yerine gelmiş sayılıyor. Ücretsiz izinde ya da kısa çalışma ödeneğinde olanların hizmet akitleri sürmesi adına son ‘120 gün’ kuralı yerine getirilmiş oluyor. Ayrıca kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen zamanlar, işsizlik maaşından düşülmez. Adına en az 900 gün prim ödenene 8 ay, 600 gün prim ödenene 6 ay, bin 80 gün prim ödenene de 10 ay boyunca işsizlik maaşı veriliyor.

KAÇ PARA ÖDENİYOR?

Kendi talep ve kusuru olmadan işini kaybetmişlerin, 10 aya kadar 2 bin 840 Türk lirasına ulaşan işsizlik maaşı alma hakkı bulunuyor. İşsizlik maaşı hesaplanırken son 4 aylık brüt maaşa bakılıyor. Maaş, ortalama brüt kazancın yüzde 40’ı olur. Ancak 2 bin 840 Türk lirasını geçemez. En düşük işsizlik maaşı da bin 420 Türk lirasıdır.

BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR?

İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verilmesinin ardından ‘30 gün içerisinde’ İŞKUR’a başvurmak gerek. 30 gün sonra da başvuru yapılabilir ancak gecikilen süre için işsizlik maaşı ödenmez. ‘e-Devlet’ ya da ‘iskur.gov.tr’ üzerinden başvuru yapılıyor. İnternet üzerinden yapılan başvuruda evrak istenmiyor. Ancak İŞKUR’a şahsi yapılan başvuruda; işten ayrılış bildirgesi, nüfus kağıdı ve işsizlik maaşı dilekçesi verilmesi gerek…

Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlar işsizlik maaşı alabilir mi? En yüksek 2840 TL ödenecek

6 AYA DİKKAT!

İşlemler, işsizin yaptığı başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. İşsizlik maaşı, kimlik kartıyla herhangi bir PTT şubesine başvuruda bulunarak, her ayın 5’inde çekilebiliyor. Maaşın 6 ay içerisinde çekilmesi gerekiyor. Aksi hâlde maaş İŞKUR’a geri gidiyor.

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