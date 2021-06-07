Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlar işsizlik maaşı alabilir mi? En yüksek 2840 TL ödenecek…

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için uygulanan ücretsiz izin ve işten çıkarma (Fesih) yasağı da yine 30 Haziran’da sona erecek. Son 3 yıl içerisinde 600 günlük primi bulunuyorsa, son 120 gün şartı kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izinde yerine gelmiş sayılıyor.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

Çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden ya da ücretsiz izinde geçen ve 1 seneyi geçik zamanın, işsizlik maaşı için ‘süre’ hesaplarında kullanılıp kullanılmayacağı akıllarda soru işareti bırakıyor. İşsizlik maaşından faydalanabilmesi adına işçinin 3 senede 600 gün priminin olması ve son 120 gün de aynı işyerinde çalışması gerekiyor.

10 AY BOYUNCA

Şayet çalışanın son 3 senede 600 günlük primi bulunuyorsa, son 120 gün şartı kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izinde yerine gelmiş sayılıyor. Ücretsiz izinde ya da kısa çalışma ödeneğinde olanların hizmet akitleri sürmesi adına son ‘120 gün’ kuralı yerine getirilmiş oluyor. Ayrıca kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen zamanlar, işsizlik maaşından düşülmez. Adına en az 900 gün prim ödenene 8 ay, 600 gün prim ödenene 6 ay, bin 80 gün prim ödenene de 10 ay boyunca işsizlik maaşı veriliyor.