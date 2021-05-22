Kısa çalışma ödeneği ne azman bitecek?

Kısa Çalışma Ödeneği son tarih araştırılıyor. Koronavirüs salgınında işveren ve çalışana destek amacı ile verilen Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa Çalışma Ödeneği son tarih araştırılıyor. Mart ayında alınan karar doğrultusunda Haziran ayının sonuna uzatılan KÇÖ karara göre; İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar kapsamında, koronavirüs dolayısıyla dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar nedeniyle zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

