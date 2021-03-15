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Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 21:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce işçi ve iş vereni yakından ilgilen Kısa Çalışma Ödeneği için tarih verdi. Vatandaşlar arama motorları üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? , Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek sorularına yanıt ararken, Erdoğan son tarihi duyurdu. Peki, KÇÖ ne zaman bitecek? İşte, Erdoğan’dan Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi açıklaması!

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlara destek vermek amaçlı uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği hakkında son tarih açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından istihdamı korumak amacıyla ödenen KÇÖ uzatıldı mı? sorusuna beklenen yanıt 15 Mart Kabine Toplantısı ardından duyuruldu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? İşte, Kısa Çalışma Ödeneği kararı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ardından Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını Mart ayı sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

İşsizlik ödeneğinden faydalanmak için, işten çıkarılmanın ardından 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor.

Başvuru, İŞKUR birimine bizzat giderek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

İŞKUR tarafından duyurulan İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları şöyle:

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2021?

2021 yılı işsizlik ödeneği tutarı şöyle:

Ekran Resmi 2021-03-15 21.14.14

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