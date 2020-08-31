FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? İki ay daha uzatıldı! İşte Kısa Çalışma Ödeneği yeni bitiş tarihi! Kısa Çalışma Ödeneği son durum!

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? İki ay daha uzatıldı! İşte Kısa Çalışma Ödeneği yeni bitiş tarihi! Kısa Çalışma Ödeneği son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2020 08:08 | Son Güncelleme

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı merak edenler için güncel açıklama geldi. Kısa Çalışma Ödeneği'nin tekrar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından vatandaşlar, Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek merak ediyor. En son bir ay daha Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak açıklaması gelmişti. İşte güncel Kısa Çalışma Ödeneği takvimi!

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? İki ay daha uzatıldı! İşte Kısa Çalışma Ödeneği yeni bitiş tarihi! Kısa Çalışma Ödeneği son durum!

Kısa Çalışma Ödeneği pandemi döneminde hayatımıza girmesiyle birlikte süresi merak edilen konulardan birisi oldu. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı merak eden vatandaşlar için tekrar güncel bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir ay daha uzatılacağını aktarmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar Kısa Çalışma Ödeneği iki ay daha uzatıldı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Merak eden çalışanlar ve iş verenler için Resmi Gazete Kısa Çalışma Ödeneği kararı...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusuna cevap geldi. Koronavirüs salgınının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte çalışanlara verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi ne zaman bitecek merak ediliyordu. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı bilgisi Resmi Gazete'de yayınlanan kararla açıklandı ve iki ay daha uzatıldığı belirlendi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüsle birlikte hayatımıza giren Kısa Çalışma Ödeneği süresi merak ediliyor. Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek merak eden işverenler ve çalışanlar, Kısa Çalışma Ödeneği süresinin güncellenmesi ve süresinin sürekli uzatılması ile ilgili açıklamaları takip ediyor. Resmi Gazete'de yayınlanan Kısa Çalışma Ödeneği yeni süresi belirlendi. İlk olarak Kısa Çalışma Ödeneği 26 Mart 2020 tarihinde başlatılmış ve aylarca verilmeye devam edilmişti. Kısa Çalışma Ödeneği'nin yeni uzatılan tarihinden sadece mevcut çalışanlar yararlanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİŞ TARİHİ

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Merak edilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitiş tarihi 31 Ekim 2020 olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldıKısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur
ÖTV ödemeden yarı fiyatına otomobil almak mümkün
ÖTV ödemeden yarı fiyatına otomobil almak mümkün
Altın yeni haftaya yükselişle başladı!
Altın yeni haftaya yükselişle başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım!
Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (31 Ağustos 2020 Pazartesi) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüşte artış sürüyor!
Gram altın ne kadar? 31 Ağustos 2020 Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! Çeyrek altın fiyatı son durum nedir?
Altın yeni haftaya yükselişle başladı!
Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
Çalışanlar dikkat! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi
Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Özel okullara KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel okullarda KDV yüzde 1'e indi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.