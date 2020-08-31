Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? İki ay daha uzatıldı! İşte Kısa Çalışma Ödeneği yeni bitiş tarihi! Kısa Çalışma Ödeneği son durum!

Kısa Çalışma Ödeneği pandemi döneminde hayatımıza girmesiyle birlikte süresi merak edilen konulardan birisi oldu. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı merak eden vatandaşlar için tekrar güncel bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir ay daha uzatılacağını aktarmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar Kısa Çalışma Ödeneği iki ay daha uzatıldı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Merak eden çalışanlar ve iş verenler için Resmi Gazete Kısa Çalışma Ödeneği kararı...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusuna cevap geldi. Koronavirüs salgınının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte çalışanlara verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi ne zaman bitecek merak ediliyordu. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı bilgisi Resmi Gazete'de yayınlanan kararla açıklandı ve iki ay daha uzatıldığı belirlendi.