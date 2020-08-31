Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? İki ay daha uzatıldı! İşte Kısa Çalışma Ödeneği yeni bitiş tarihi! Kısa Çalışma Ödeneği son durum!

Kısa Çalışma Ödeneği pandemi döneminde hayatımıza girmesiyle birlikte süresi merak edilen konulardan birisi oldu. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı merak eden vatandaşlar için tekrar güncel bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir ay daha uzatılacağını aktarmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar Kısa Çalışma Ödeneği iki ay daha uzatıldı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Merak eden çalışanlar ve iş verenler için Resmi Gazete Kısa Çalışma Ödeneği kararı...
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusuna cevap geldi. Koronavirüs salgınının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte çalışanlara verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi ne zaman bitecek merak ediliyordu. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı bilgisi Resmi Gazete'de yayınlanan kararla açıklandı ve iki ay daha uzatıldığı belirlendi.
Koronavirüsle birlikte hayatımıza giren Kısa Çalışma Ödeneği süresi merak ediliyor. Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek merak eden işverenler ve çalışanlar, Kısa Çalışma Ödeneği süresinin güncellenmesi ve süresinin sürekli uzatılması ile ilgili açıklamaları takip ediyor. Resmi Gazete'de yayınlanan Kısa Çalışma Ödeneği yeni süresi belirlendi. İlk olarak Kısa Çalışma Ödeneği 26 Mart 2020 tarihinde başlatılmış ve aylarca verilmeye devam edilmişti. Kısa Çalışma Ödeneği'nin yeni uzatılan tarihinden sadece mevcut çalışanlar yararlanacak.
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Merak edilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitiş tarihi 31 Ekim 2020 olarak belirlendi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum