Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, kimlere verilir? Depremzedelere Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni karar!

Depremzedelere Kısa Çalışma Ödeneği süresinde yeni bir karar alındı. 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamlarına göre uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz." dedi. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği hakkında detaylı bilgiler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

24 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Depremden hemen sonra ilan ettiğimiz mücbir sebep uygulamasıyla afetzedelerimizin yükünü hafifletmiştik. Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Resmi Gazete'de, 'OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlandı. Buna göre, OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) iş yerlerinin yıkık, acil yıkılacak, ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

