FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, kimlere verilir? Depremzedelere Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni karar!

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, kimlere verilir? Depremzedelere Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni karar!

24.07.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin alınan yeni karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği OHAL bölgesinde çalışma hayatını düzenleyecek tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği hayata geçirilmişti. Ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin detayları sorguluyorlar. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, kimlere verilir?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, kimlere verilir? Depremzedelere Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni karar!

Depremzedelere Kısa Çalışma Ödeneği süresinde yeni bir karar alındı. 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamlarına göre uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz." dedi. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği hakkında detaylı bilgiler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

24 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Depremden hemen sonra ilan ettiğimiz mücbir sebep uygulamasıyla afetzedelerimizin yükünü hafifletmiştik. Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız."

para (85)

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

para (14)

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Resmi Gazete'de, 'OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlandı. Buna göre, OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) iş yerlerinin yıkık, acil yıkılacak, ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 45 zam yapıldı! En düşük maaş 16 bin 559 liraya yükseldiYüzde 45 zam yapıldı! En düşük maaş 16 bin 559 liraya yükseldi
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için bir ilk! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için bir ilk!
KDV ile gelen zamlar sonrası harekete geçtiler!KDV ile gelen zamlar sonrası harekete geçtiler!
Anahtar Kelimeler:
Kısa Çalışma Ödeneği cumhurbaskani recep tayyip erdogan

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.