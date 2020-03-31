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Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek, ne kadar ödeme alınacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2020 12:24 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneği başvuruları 23 Mart’tan bu yana alınıyor. Çalışanlar da doğal olarak kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek ve ne kadar ödeme alacaklarını merak ediyorlar. İşte kısa çalışma ödeneği takvimi ve ödeme tablosu...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek, ne kadar ödeme alınacak?

Koronavirüs nedeniyle çalışma sürelerini azaltmak zorunda olan işletmeler, çalışanların bu süreçte mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneğine başvurabiliyorlar. 23 Mart’ta başvuruların alınmasından bu yana en çok merak edilen iki konu var: Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek ve çalışanlar ne kadar ödeme alacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ödeneklerin yapılabilmesi için önce başvuruların değerlendirilmesi gerekiyor. Değerlendirilen başvuruya olumlu dönülmesi durumunda kısa çalışma ödeneği 3 ay sürecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Çalışanların bürüt maaşına göre hesaplanmaktadır. Tablonun ilk sırasında yer alan 2.622 TL, son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz.

BRÜT ÜCRET Kısa Çalışma Ödeneği
2.622 1.561
2.943 1.752
3.000 1.786
3.250 1.935
3.500 2.084
3.750 2.233
4.000 2.382
4.250 2.531
4.500 2.680
4.750 2.828
5.000 2.977
5.250 3.126
5.500 3.275
5.750 3.424
6.000 3.573
6.250 3.722
6.500 3.870
6.750 4.019
7.000 4.168
7.250 4.317
7.375 4.380
7.500 4.380

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Koronavirüs gibi zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya işyerinde faaliyetin kısmen veya bütünüyle en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Bu uygulama kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri verilmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

İşverenler, Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

KISA ÇALIŞMA ŞARTLARI NELERDİR?

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;
İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yine patronlara kaldık Allah sonumuzu hayır etsin.
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