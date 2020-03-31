Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek, ne kadar ödeme alınacak?

Koronavirüs nedeniyle çalışma sürelerini azaltmak zorunda olan işletmeler, çalışanların bu süreçte mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneğine başvurabiliyorlar. 23 Mart’ta başvuruların alınmasından bu yana en çok merak edilen iki konu var: Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek ve çalışanlar ne kadar ödeme alacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ödeneklerin yapılabilmesi için önce başvuruların değerlendirilmesi gerekiyor. Değerlendirilen başvuruya olumlu dönülmesi durumunda kısa çalışma ödeneği 3 ay sürecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Çalışanların bürüt maaşına göre hesaplanmaktadır. Tablonun ilk sırasında yer alan 2.622 TL, son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz.

BRÜT ÜCRET Kısa Çalışma Ödeneği 2.622 1.561 2.943 1.752 3.000 1.786 3.250 1.935 3.500 2.084 3.750 2.233 4.000 2.382 4.250 2.531 4.500 2.680 4.750 2.828 5.000 2.977 5.250 3.126 5.500 3.275 5.750 3.424 6.000 3.573 6.250 3.722 6.500 3.870 6.750 4.019 7.000 4.168 7.250 4.317 7.375 4.380 7.500 4.380

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Koronavirüs gibi zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya işyerinde faaliyetin kısmen veya bütünüyle en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.