Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Uzun süredir çok sayıda çalışan ve işveren kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı sorusunun cevabını merak ediyordu. Yaşanan gelişmeler nedeniyle bir süredir vatandaşlar arasında kısa çalışma uzatıldı mı şeklinde soru işaretleri dolaşıyordu. Son olarak uygulamanın geçerlilik süresi alınan karar ile uzatılmıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? Diğer yandan uygulamadan yararlanan vatandaşlar kasım ayının ödemelerinin ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konuyla ilgili güncel bir açıklama yaptı. Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
Koronavirüs salgınında ekonomiye ve vatandaşlara destek olması amacıyla kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeleri süresi 2 ay daha uzatıldı. Böylece vatandaşların aklındaki kısa çalışma ödeneği uzadı mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi, uygulamadan yararlanan vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Yapılan açıklamada konuyla ilgili detaylar da yer alıyor.
Uygulamanın süresini uzatmaya ilişkin karar doğrultusunda; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Ağustos 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı ve nakdi ücret desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadesini kullandı.
Uygulamanın ne zaman biteceği konusunda şu anki karar 2 aylık ek süreyi kapsıyor olsa da bundan sonra bir kez daha uzatma kararı verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor. Uygulamanın 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasının ardından vatandaşlar kasım ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağını da araştırıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? İşte Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamalar...
Vatandaşlar arasında kısa çalışma ne zaman yatar sorusuna da yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, kasım ayı ödemeleri hakkında bilgi verdi. Ödemelerin 4 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da daha önceki aylarda olduğu gibi PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti. Diğer yandan vatandaşlar arasında uygulamanın bundan sonra bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor. Konuyla ilgili yetkililerden gelecek güncel açıklamalar takip ediliyor.