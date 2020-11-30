Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Uzun süredir çok sayıda çalışan ve işveren kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı sorusunun cevabını merak ediyordu. Yaşanan gelişmeler nedeniyle bir süredir vatandaşlar arasında kısa çalışma uzatıldı mı şeklinde soru işaretleri dolaşıyordu. Son olarak uygulamanın geçerlilik süresi alınan karar ile uzatılmıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? Diğer yandan uygulamadan yararlanan vatandaşlar kasım ayının ödemelerinin ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konuyla ilgili güncel bir açıklama yaptı. Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Koronavirüs salgınında ekonomiye ve vatandaşlara destek olması amacıyla kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeleri süresi 2 ay daha uzatıldı. Böylece vatandaşların aklındaki kısa çalışma ödeneği uzadı mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi, uygulamadan yararlanan vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Yapılan açıklamada konuyla ilgili detaylar da yer alıyor.