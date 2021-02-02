FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2021 09:21 | Son Güncelleme

Şubat ayına girdiğimiz günlerde milyonlarca vatandaş Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Konuyla alakalı açıklamalar takip ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek konusunda önemli bir açıklama yaptı. İşte İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021 ile ilgili detaylar…

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra, Zümrüt Selçuk, her ay kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirici açıklamalar yapıyor. Şubat ayına girdiğimiz günlerde yine vatandaşlar, Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı içerisinde Aralık ayına ait kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde yapılmıştı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri olmayan vatandaşların ise PTT üzerinden ödemelerini alabileceğini belirtmişti. A

Son olarak Şubat ayı başında yapılması beklenen Ocak ayı ödemelerine dair de Bakan Selçuk'tan bir açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamasında ödemelerin 5 Şubat 2021 tarihinde yapılacağını belirtti.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2021?

KÇÖ gibi Aralık ayına ait işsizlik maaşı da Ocak ayı içerisinde yatırılmıştı. Ödemeler KÇÖ ile aynı tarihte 5 Ocak 2021’de yapılmıştı. Şubat ayında yapılacak olan Ocak ayına ait işsizlik maaşı ödemelerinin de ne zaman yapılacağına dair Bakan Selçuk’tan resmi bir açıklama geldi. Bu ödemeler de 5 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu devam ediyor mu, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?Kısa çalışma ödeneği başvurusu devam ediyor mu, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

OCAK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Vatandaşlar, Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair detaylı bir araştırma içerisinde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Ocak 2021 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdiKorkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
KYK burs ve kredisi ödeme tarihi açıklandı mı?KYK burs ve kredisi ödeme tarihi açıklandı mı?
2021 Kıdem tazminatı arttı!2021 Kıdem tazminatı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kayseri'de 6 deprem!
Kayseri'de 6 deprem!
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
Gümüş fiyatları zirveyi gördü!
Gümüş fiyatları zirveyi gördü!
Gram altında 439 lira beklentisi!
Gram altında 439 lira beklentisi!
Gram altın düşüşte!
Gram altın düşüşte!
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
İBB toplantısında oy birliğiyle kabul edildi! Yüzde 44 zam
İBB toplantısında oy birliğiyle kabul edildi! Yüzde 44 zam
Benzine indirim ne zaman gelecek?
Benzine indirim ne zaman gelecek?
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KYK borcu yapılandırma başvuru tarihleri 2021: KYK borç yapılandırma başvuru tarihi uzatıldı mı, bitti mi? KYK yapılandırma nasıl yapılır, son durum!
KYK borcu yapılandırma başvuru süresi sona erdi!
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? 2 Şubat 2021 banka çalışma saatleri
İşte güncel banka çalışma saatleri
KYK kredisi ödeme tarihi Şubat 2021... KYK burs ve kredisi ödeme tarihi açıklandı mı, hafta sonu hesaba yatar mı?
KYK burs ve kredisi ödeme tarihi açıklandı mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
Vergi yapılandırma başvuru tarihleri 2021: Vergi yapılandırma uzatıldı mı, bitti mi? Vergi yapılandırma nasıl yapılır, son durum nedir?
Vergi yapılandırma başvurusu sona erdi!
Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!
Emekli ikramiye tarihleri nedir?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.