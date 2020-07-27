Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma uzatıldı mı?

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar nakit ihtiyaçları nedeniyle kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusuna bir süredir yanıt arıyordu. Kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak sorusunun cevabı da merakla bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Vatandaşlar Temmuz kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek sorusuna yanıt buluyor. İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı. Peki, tüm Temmuz işsizlik ödenekleri ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar... Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bir süredir Temmuz kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün itibariyle başladı. Kısa çalışma ödeneği yatıyor mu diye merak edenler çok yakında hesaplarında ödemelerini görebilecek. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanların ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara da 29 Temmuz’da kısa çalışma ödemesi yapılacak. Böylece kısa çalışma ödenekleri yattı mı sorusu da yanıt buldu.

Kısa çalışma ne zaman yatar sorusunun cevabı IBAN bilgileri bulunan vatandaşlar için geçerli. IBAN bilgisi bulunan vatandaşların ödemeleri belirtilen tarihlerde banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri ise PTT üzerinden yapılacak. Kısa çalışma uzatıldı mı? Koronavirüs sürecinde pek çok sigortalı çalışan ve işveren için getirilmiş olan kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili olarak vatandaşlar kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusuna da yanıt arıyor. İş akitlerinin feshi ve kısa çalışma uygulamasının uzatılması ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre kısa çalışma başvurusunun 31 Aralık 2020’ye kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılma yetkisi genişletildi. Cumhurbaşkanı; 31 Aralık 2020 tarihi korunmak koşulu ile kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini sektörel bazda ayrı şekilde ya da bir bütün halinde uzatabilecek. Düzenleme içerisinde haftalık normal çalışma sürelerine dönüşün teşvikiyle ilgili konular da yer alıyor. Kısa çalışma ne kadar uzadı sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı kararıyla sektörel olarak ya da bütün haline belirlenebilecek.