Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı!

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çok sayıda işletme için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği sistemi, çok sayıda sigortalı çalışanı yakından ilgilendiriyor. Her ay işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemesinin ne zaman gerçekleşeceğini merak eden vatandaşlar, haziran ayı için de ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Konuyla alakalı açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; işsizlik maaşı ödemesi ve kısa çalışma ödemesi için planlanan tarihin erkene çekildiğini duyurdu.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Ödenecek?

“İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?” diye merak eden sigortalı çalışanlar, ödemeler için 5 Temmuz’u bekliyordu. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre haziran ayına dair işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ücretlerinin yatırılacağı tarih 5 Temmuz’dan erkene çekildi. “İşsizlik maaşı ne zaman yatar?” diye merak eden vatandaşları aydınlatan açıklamada 29 Haziran itibariyle vatandaşlar hem kısa çalışma ödeneği hem de işsizlik maaşı ödemelerini alabilecek. Böylece vatandaşların 5 Temmuz’a kadar beklemesine gerek kalmayacak. Sırayla gerçekleşecek olan ödeme işlemlerinin, en geç 3 Temmuz tarihinde tamamlanması bekleniyor.