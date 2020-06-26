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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek konusunda çalışanların kafasında çok sayıda soru işareti var. Haziran ayının işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, haziran ayına ilişki işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? İşte detaylar…

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı!

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çok sayıda işletme için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği sistemi, çok sayıda sigortalı çalışanı yakından ilgilendiriyor. Her ay işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemesinin ne zaman gerçekleşeceğini merak eden vatandaşlar, haziran ayı için de ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Konuyla alakalı açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; işsizlik maaşı ödemesi ve kısa çalışma ödemesi için planlanan tarihin erkene çekildiğini duyurdu.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Ödenecek?

İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?” diye merak eden sigortalı çalışanlar, ödemeler için 5 Temmuz’u bekliyordu. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre haziran ayına dair işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ücretlerinin yatırılacağı tarih 5 Temmuz’dan erkene çekildi. “İşsizlik maaşı ne zaman yatar?” diye merak eden vatandaşları aydınlatan açıklamada 29 Haziran itibariyle vatandaşlar hem kısa çalışma ödeneği hem de işsizlik maaşı ödemelerini alabilecek. Böylece vatandaşların 5 Temmuz’a kadar beklemesine gerek kalmayacak. Sırayla gerçekleşecek olan ödeme işlemlerinin, en geç 3 Temmuz tarihinde tamamlanması bekleniyor.

Kısa Çalışma Ödeneği TC’ye Göre mi Yatacak?

29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz’da son bulacak. İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği vatandaşların T.C. kimlik numaralarındaki son haneye göre yatırılacak. Her vatandaşın T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek olan ödemelerin tarihleri kişiye göre değişebilecek. Ödemeler, vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

İşsizlik Maaşı IBAN’a Ne Zaman Yatar?

Vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre IBAN hesaplarına yatırılacak olan kısa çalışma ödemesi ve işsizlik maaşı ödemesi; T.C. kimlik numarasının son hanesine göre farklı tarihlerde gerçekleşecek. Son hanesi 0 olan vatandaşlara ödemeleri 29 Haziran’da, 2 olan vatandaşlara 30 Haziran’da, 4 olan vatandaşlara 1 Temmuz’da, 6 olan vatandaşlara 2 Temmuz’da ve 8 olan vatandaşlara ise 3 Temmuz’da yapılacak. IBAN bilgileri sistemde bulunmayan vatandaşlar ise “İşsizlik maaşı nasıl alınır?” sorusunu sormaya başladı. “İşsizlik maaşı ne zaman alınır” sorusuna yanıt olarak Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre vatandaşlar PTT şubelerinden sırayla ödemelerini alabilecekler.

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