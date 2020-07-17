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Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Nelerdir? Ayda 1170 TL ile Kısa Çalışma Ödeneği!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisinden sonra işveren ve işçiler zor durumda kaldı. İşçilerini ücretsiz izne gönderen ya da evden çalışma yöntemini benimseyen işletmelerin mağdur olamaması için işsizlik ödeneğinden kısa çalışma ödeneği verilmeye başlandı. Korovirüs pandemisi nedeniyle verilen kısa çalışma ödeneğinin verilme süresi uzatıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Nelerdir? Ayda 1170 TL ile Kısa Çalışma Ödeneği!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödenen kısa çalışma ödeneğinde şok bir gelişme yaşandı. Sektörel ya da ayrı ayı olarak uzatılma kararı alınan kısa çalışma ödeneğinin süresi TBBM Plan ve Bütçe Komisyonu aracılığıyla kabul edilen karara göre uzatıldı. 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek şartıyla üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödemeler karşılanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanın uzatma yetkisi saklı tutulurken işverenler kısa çalışma ödeneğinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki kısa çalışma ödeneği nedir? Kimlere verilir? Kısa çalışma ödeneğinin şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneği ne kadardır? İşte kısa çalışma ödeneğine dair merak edilen bütün detaylar….

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği genel ekonomik kriz, bölgesel kriz, sektörel kriz ve zorlayıcı sebepler gibi olağanüstü durumlarda faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan işletmelere sağlanan maddi desteği ifade eder. Söz konusu sebepler dahilinde işverenin iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 1/3 oranında azaltması gerekir. Süre şartı aranmaksızın iş yerinde çalışma faaliyetlerinin tamamen ya da en az 4 hafta süreyle durdurulması halinde kısa çalışma ödeneği devreye girer. Kısa çalışma ödeneği kapsamında ücretsiz izne çıkartılan işçilerin maaş ve Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödenmesi sağlanır.

Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Nelerdir? Kimler Kısa Çalışma Ödeneği Hakkından Yararlanabilir?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için hem işverenin hem de işçinin uymak zorunda olduğu koşullar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

  • İşverenin KOVID-19 pandemisi çatısı altında kısa çalışma ödeneğine başvuru yapması halinde; çalışma süresinin azaldığına ya da durdurulduğunda ilişkin beyanda bulunması gerekir. İşveren tarafından yapılan başvurunun sonrasında görevlendirilen müfettişlerin işletmenin durumunu raporlandırır. Raporda işverenin belirttiği gibi çalışma faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulduğunun açık bir şekilde yer alması şarttır.
  • İşçinin KOVID-19 pandemisinden etkilenerek kısa çalışma ödeneği alabilmesi için; işverenin başvurusunun onaylanması gerekir. Aynı zamanda 60 gün hizmet akdine bağlı olarak çalışma ve son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemesi yapması şarttır. Müfettişlerce yapılan inceleme sonucunda işçinin kısa çalışma ödeneği alacaklar listesinde bulunması da aranılan detaylardan biridir.

    Kısa Çalışma Ödeneği İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

    KOVID-19 pandemisinden etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine başvuracak olan işverenin; mevcut çalışma faaliyet durumunu ispat eden belgeler, kısa çalışma talep formu ve kısa çalışma uygulanacak işçi listesi ile İŞKUR’a müracaat etmesi gerekir. Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR’un elektronik posta adresi üzerinden iletilir. Yapılan incelemeler sonucunda başvurunun durumu aynı yolla işverene bildirilir.
    İşveren kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkı elde ettiğinde durumu işçilerine anlatmakla mükelleftir. Ardından İŞKUR’a Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir ve ödeme için gün beklemeye başlar.

    Kısa Çalışma Ödeneği Kaç ay Ödenir? Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadardır?

    Kısa çalışma ödeneğinin günlük ödeme miktarı, işçinin son 12 ayda aldığı maaş dikkate alınarak belirlenir. Buna göre; kısa çalışma ödeneği için hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın %60’ı kadardır. Kısa çalışma ödeneğinin aylık brüt asgari ücretin %150’sini aşması mümkün değildir. 2020 yılı içerisinde belirlenen asgari ücret miktarına göre kısa çalışma ödeneği ayda 1.170 TL olarak hesaplanır.
    Kısa çalışma ödeneği işçiye PTT Bank üzerinden her ayın 5’inde döner. Ödeme tarihini değiştirme yetkisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verilmiştir. Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine dair ücretler ise kısa çalışma ödeneğine konu olan süre kapsamında işveren ya da kurum tarafından ödenir. Kısa çalışma ödeneği 3 ay süresince işçilere verilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Durumlarda Kesilir?

Kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanan işçinin sigortalı olarak başka bir işe girmesi, SGK bünyesinde yaşlılık aylığı alması, silahaltına alınması, işten ayrılması veya geçici iş göremezlik durumlarında kesilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Kısa çalışma ödeneği alanların işsizlik maaşı alması da mümkündür. İşçinin kısa çalışma ödeneği alması durumunda ödenek aldığı tüm süre işsizlik maaşından düşürülür. Cumhurbaşkanlığının ödenek sürelerine ilişkin olarak düşürülmemesine karar verme yetki bulunur.

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