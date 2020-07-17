Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Nelerdir? Ayda 1170 TL ile Kısa Çalışma Ödeneği!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödenen kısa çalışma ödeneğinde şok bir gelişme yaşandı. Sektörel ya da ayrı ayı olarak uzatılma kararı alınan kısa çalışma ödeneğinin süresi TBBM Plan ve Bütçe Komisyonu aracılığıyla kabul edilen karara göre uzatıldı. 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek şartıyla üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödemeler karşılanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanın uzatma yetkisi saklı tutulurken işverenler kısa çalışma ödeneğinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki kısa çalışma ödeneği nedir? Kimlere verilir? Kısa çalışma ödeneğinin şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneği ne kadardır? İşte kısa çalışma ödeneğine dair merak edilen bütün detaylar….

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği genel ekonomik kriz, bölgesel kriz, sektörel kriz ve zorlayıcı sebepler gibi olağanüstü durumlarda faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan işletmelere sağlanan maddi desteği ifade eder. Söz konusu sebepler dahilinde işverenin iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 1/3 oranında azaltması gerekir. Süre şartı aranmaksızın iş yerinde çalışma faaliyetlerinin tamamen ya da en az 4 hafta süreyle durdurulması halinde kısa çalışma ödeneği devreye girer. Kısa çalışma ödeneği kapsamında ücretsiz izne çıkartılan işçilerin maaş ve Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödenmesi sağlanır.