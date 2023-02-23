FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kısa çalışma ödeneği nedir, ne kadar? Depremzede kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler?

Kısa çalışma ödeneği nedir, ne kadar? Depremzede kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler?

23.02.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzede kısa çalışma ödeneğinin detayları hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle birlikte depremden etkilenen ve OHAL kapsamında yer alan kentler için belli şartlar altında işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatıldı. Peki, Kısa çalışma ödeneği nedir, ne kadar? Depremzede kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Kısa çalışma ödeneği nedir, ne kadar? Depremzede kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler?

Depremzedeye kısa çalışma ödeneğinin ayrıntıları merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği OHAL bölgesinde çalışma hayatını düzenleyecek tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği ve nakdi ödeme desteği hayata geçirildi. Bu kapsamda işçiler brüt maaşlarının yüzde 60’ı kadar aylık alabilecekler. Peki, Depremzede kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Kısa çalışma ödeneği 1

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, NE KADAR?

İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma ödeneği 3

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de, 'OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlandı. Buna göre, OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) iş yerlerinin yıkık, acil yıkılacak, ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

Kısa çalışma ödeneği 4

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Kısa çalışma ödeneği; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle veriliyor.

Normal koşullarda üç ay süreyle verilen kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği hesaplanırken, çalışanın son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınıyor, buna göre günlük ortalama kazancının yüzde 60’ı ödeniyor. Burada bir üst limit de bulunuyor. Bu üst limit şu an için 15 bin lirayı geçemiyor. Deprem bölgelerinde uygulanacak kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlanması için denetim yapılmadan, başvurular üzerinden ödemeler yapılacak.

Kısa çalışma ödeneği 2

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN NE KADAR ALACAK?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

Ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini yani 15.012 TL'yi geçemiyor. Bu yıl için asgari ücretli bir işçi için kısa çalışma ödeneği 6.004 lira 80 kuruş.. İşçinin maaşı arttıkça alacağı kısa çalışma ödeneği de artıyor. Kısa çalışma ödeneğinden sadece damga vergisi kesiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİM'de çeyiz fırsatı: Tost, çay, kahve makinesi ve blender seti 2.799 TL!BİM'de çeyiz fırsatı: Tost, çay, kahve makinesi ve blender seti 2.799 TL!
Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!
Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahminGram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin
Anahtar Kelimeler:
Kısa Çalışma Ödeneği kısa çalışma ödeneği başvuru

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Yükselen kira fiyatları için 3 formüllü sınırlama

Yükselen kira fiyatları için 3 formüllü sınırlama

Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!

Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!

Akaryakıtta fiyatlar peş peşe değişiyor!

Akaryakıtta fiyatlar peş peşe değişiyor!

Borç yapılandırmasında yeni karar! Ertelendi...

Borç yapılandırmasında yeni karar! Ertelendi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.