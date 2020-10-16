Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Bakan Selçuk’tan önemli açıklama! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik anlamda da vatandaşların bazı problemler yaşamasına neden olan pandemi sürecinde uygulanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili güncel gelişmeler merak ediliyor. Daha önce pek çok defa kısa süreli olarak uzatılan uygulamaya dair kısa çalışma ödeneği uzayacak mı sorusu soruluyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinden online olarak gerçekleşen “Ortak Paylaşım Forumu 2020” toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Salgın döneminde çalışma yaşamında çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini aktaran Bakan Selçuk, salgının başlangıcından çok daha öncesinde olası bir durumu karşı hazırlıklı olunduğunu söyledi. Aynı zamanda Ekonomik İstikrar Kalkanı paketindeki uygulamaların hayata geçirildiğini ve bunların en önemlilerinden bir tanesinin KÇÖ olduğunu aktaran Selçuk, vatandaşlar için gelir desteğinin sağlandığını, sosyal yardıma ihtiyaç duyan, dar gelirli vatandaşlara dair sosyal yardım destek programının açıklandığını hatırlattı.