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Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Bakan Selçuk’tan önemli açıklama! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde destek amacıyla uygulanan ve çok sayıda çalışan ile işvereni ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı açıklamalar kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı konusunda akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Bakan Selçuk’tan önemli açıklama! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik anlamda da vatandaşların bazı problemler yaşamasına neden olan pandemi sürecinde uygulanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili güncel gelişmeler merak ediliyor. Daha önce pek çok defa kısa süreli olarak uzatılan uygulamaya dair kısa çalışma ödeneği uzayacak mı sorusu soruluyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinden online olarak gerçekleşen “Ortak Paylaşım Forumu 2020” toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Salgın döneminde çalışma yaşamında çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini aktaran Bakan Selçuk, salgının başlangıcından çok daha öncesinde olası bir durumu karşı hazırlıklı olunduğunu söyledi. Aynı zamanda Ekonomik İstikrar Kalkanı paketindeki uygulamaların hayata geçirildiğini ve bunların en önemlilerinden bir tanesinin KÇÖ olduğunu aktaran Selçuk, vatandaşlar için gelir desteğinin sağlandığını, sosyal yardıma ihtiyaç duyan, dar gelirli vatandaşlara dair sosyal yardım destek programının açıklandığını hatırlattı.

Sosyal yardım destek programından bahsederken bir ihtiyaç tespit edildiğinde 1.000 TL yardıma devam ettiklerini söyleyen Selçuk, kısa çalışma ile de istihdam kaybı yaşanmaması için destek sağladıklarını belirtti. Bu açıklamaların ardından KÇÖ uygulamasının yeniden uzatılabileceği konusu gündeme geldi. Kısa çalışmadan 3,5 milyon kişinin faydalandığını ve 2 milyon kişinin de normal çalışma sistemine geçiş yaptığını aktaran Selçuk, nakdi ücret desteği ile işsizlik ödeneğinin de devam ettiğini söyledi. Sosyal koruma kalkanı ismi verilen bu paket ile beraber yaklaşık 40 milyar desteğin sağlandığını dile getirdi. Açıklamalar bazı vatandaşlarda KÇÖ uygulamasının bir kez daha uzatılabileceğine dair sinyallerin verildiği şeklinde yankı uyandırsa da süresinin uzatılmasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili yapılacak açıklamalar bekleniyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Uygulama son olarak 2 ay süreyle bir kez daha uzatılmış ve çalışanların eylül ve ekim aylarında da işten çıkarılamamasının önü açılmıştı. Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karar ile Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020’de başlatılmış olan kısa çalışma ödeneği uygulamasının mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldığını belirtilmişti. Dolayısıyla başlangıç tarihi esas alınmak koşuluyla işverenlerin büyük bir kısmı uygulamadan 31 Ekim tarihine kadar faydalanmayı sürdürecek. Dolayısıyla yeni bir karar alınmazsa ekim ayı sonu itibarıyla uygulama sona erecek. Bundan sonra uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağına dair yapılacak olan açıklamalar bekleniyor.

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