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Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? İTO Başkanı: Kritik sektörlerde yıl sonuna kadar devam ettirilmeli!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 14:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya sokulan kısa çalışma ödeneği ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 31 Temmuz tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 ay süreyle kısa çalışma ödeneği uzatma kararı açıklamıştı. Son olarak İTO Başkanı kritik sektörlerde yıl sonuna dek devam ettirilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? İTO Başkanı: Kritik sektörlerde yıl sonuna kadar devam ettirilmeli!

Pandemi sürecinde Türkiye’nin üretim ve istihdamdan kopmaması adına uygulanan kısa çalışma ödeneği ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 31 Temmuz 2020’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı açıklamaların ardından bu kez İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kısa çalışma ödeneğinin devamlılığı ile ilgili kanaatlerini dile getirdi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatılıyor mu?

Kısa çalışma ödeneği uzadı mı?

Son olarak kısa çalışma süresi uzatıldı mı sorusuyla ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapmıştı. Toplumda cevap aranan sorulardan bir tanesi olan kısa çalışma uzatıldı mı sorusuyla alakalı normalleşme sürecinde istihdamı koruma adına Sosyal Koruma Kalkanı ile işveren ve çalışanların yanında olmaya devam ettiklerini belirtmişti.

Selçuk; fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalanan kişiler için 1 ay süreli kısa çalışma ödeneği uzatma kararı alındığını duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı sorusuna yanıt olarak Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Kovid-19 sebebiyle 30 Haziran 2020 tarihine dek kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için sürenin kanunun ek 2. maddesi kapsamında olan uzatma süresi ile sınırlı kalmaksızın 29 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirlenen esasların çerçevesinde, karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlayacak şekilde bir ay uzatılmıştı.

Bunun yanı sıra 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında belirtilmiş olan sürenin 17 Ağustos itibarıyla 1 ay uzatılmasına mezkür kanunun geçici 10. maddesi, 4. fıkrası gereğince karar verilmişti. Böylece vatandaşların merak ettiği kısa çalışma ödeneği uzatılabilir mi sorusu cevap bulmuştu. Ancak gelecek dönemler için kısa çalışma ödenekleri uzatılacak mı sorusunu yanıtı da merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor ile ilgili olarak henüz resmi makamlar tarafından daha güncel bir açıklama yapılmadı.

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

Sigortalı çalışanların ve işverenlerin en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi olan kısa çalışma ödeneği uzayacak mı ile ilgili olarak AA muhabirine konuşan İTO Başkanı Avdagiç, kanaatlerini dile getirdi. Türkiye’nin üretimden ve istihdamdan kopmaması adına etkili bir rol oynadığını vurguladığı kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ilgili olarak Selçuk tarafından açıklanan uzatma kararının kritik sektörler için en azından sene sonuna kadar devam ettirilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti. Pandemi sürecinde süreçten fazlaca etkilenen sektörlerden olan turizm, kültür-sanat, otelcilik, fuarcılık, yeme-içme ve bunlarla bağlantılı olarak faaliyet gösteren şirketler için kısa çalışma ödeneği uygulamasının yılbaşına dek uzatılmasının yararlı olacağı kanaatinde olduklarını aktardı.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman son ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Avgadiç, hükümet tarafından alınan tedbirlerle beraber gelen güven nedeniyle ekonominin hızlı bir şekilde toparlanma yoluna girdiğini ifade etti. Alınan son kararların neticesinde bundan böyle kısa çalışma ödeneği uzatılan sektörler ayrı ayrı ya da bir bütün olarak belirlenebilecek.

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