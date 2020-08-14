Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? İTO Başkanı: Kritik sektörlerde yıl sonuna kadar devam ettirilmeli!

Pandemi sürecinde Türkiye’nin üretim ve istihdamdan kopmaması adına uygulanan kısa çalışma ödeneği ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 31 Temmuz 2020’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı açıklamaların ardından bu kez İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kısa çalışma ödeneğinin devamlılığı ile ilgili kanaatlerini dile getirdi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatılıyor mu?

Kısa çalışma ödeneği uzadı mı?

Son olarak kısa çalışma süresi uzatıldı mı sorusuyla ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapmıştı. Toplumda cevap aranan sorulardan bir tanesi olan kısa çalışma uzatıldı mı sorusuyla alakalı normalleşme sürecinde istihdamı koruma adına Sosyal Koruma Kalkanı ile işveren ve çalışanların yanında olmaya devam ettiklerini belirtmişti.

Selçuk; fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalanan kişiler için 1 ay süreli kısa çalışma ödeneği uzatma kararı alındığını duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı sorusuna yanıt olarak Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Kovid-19 sebebiyle 30 Haziran 2020 tarihine dek kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için sürenin kanunun ek 2. maddesi kapsamında olan uzatma süresi ile sınırlı kalmaksızın 29 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirlenen esasların çerçevesinde, karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlayacak şekilde bir ay uzatılmıştı.